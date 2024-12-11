AB, 2025'te 160 Milyar Euro Tahvil İhraç Edecek - Son Dakika
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Ekonomi

AB, 2025'te 160 Milyar Euro Tahvil İhraç Edecek

Avrupa Birliği, Ukrayna destekleri için 2025'te 160 milyar avroluk tahvil ihraç edeceğini açıkladı.

11.12.2024 16:23
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Avrupa Birliği (AB), çeşitli ekonomik programlarının finansmanı ve Ukrayna'nın desteklenmesinin devamı için 2025'te yaklaşık 160 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edecek.

AB Komisyonu, gelecek yıla yönelik tahvil ihraç planını açıkladı.

Buna göre, 2024 yılında 138 milyar avroluk uzun vadeli fon toplayan AB Komisyonu, 2025'te yaklaşık 160 milyar avroluk tahvil ihracı yapacak.

AB tahvil ihracının 90 milyar avroluk kısmı yılın ilk yarısında, 70 milyar avroluk kısmı ise ikinci yarısında gerçekleştirilecek.

AB'nin tahvil ihraçlarıyla toplayacağı fonlar, AB'nin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmayı amaçlayan programı, ekonomiyi güçlendirmeye yönelik girişimleri ve özellikle Ukrayna ile Batı Balkan ülkelerine desteğin sürdürülmesi gibi çeşitli alanlarda kullanılacak.

Geniş kapsamlı borçlanma işlemleri, AB tahvil piyasasını güçlendirmeyi ve finanse edilecek politikaların devamını sağlamayı hedefleyecek.

AB, buna ilave olarak kısa vadeli tahvil ihracını da sürdürecek.

Öte yandan, AB'nin dolaşımdaki tahvil miktarı 580 milyar avronun üzerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Ekonomi, Ukrayna, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, 2025'te 160 Milyar Euro Tahvil İhraç Edecek - Son Dakika

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