AB, 2025\'ten itibaren amalgam dolgu kullanımını yasaklayacak

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), halk arasında siyah, gri veya gümüş dolgu olarak da bilinen ve civa içeren amalgam dolguların kullanımını 1 Ocak 2025'te yasaklayacak.

Avrupa Parlamentosu (AP), civa kullanımını azaltacak yeni kurallar konusunda üye ülkelerle gerçekleştirilen müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Halkı ve çevreyi korumak için hazırlanan yeni kurallara göre, AB ülkelerinde 1 Ocak 2025'ten itibaren amalgam dolgu yasaklanacak.

Amalgam dolgu sadece hastanın özel tıbbi ihtiyaçlarına dayalı olarak diş hekimi tarafından "kesinlikle" gerekli görülmesi halinde uygulanabilecek.

Sağlık sistemlerini geri ödemelerde amalgam dolgunun alternatiflerini kapsayacak şekilde güncellememiş olan ülkeler ise yeni uygulamayı 30 Haziran 2026'ya kadar erteleyebilecek.

AB'nin amalgam dolgu ihracatı da 1 Ocak 2025'te yasaklanacak. Amalgam dolgunun üretimi ve ithalatı ise 1 Temmuz 2026'dan itibaren yasak olacak.

AB'nin mevcut kuralları kapsamında 15 yaşın altındakilerin, hamile ve emziren kadınların diş tedavisinde amalgam dolgu kullanımı yasaktı.

AB'de amalgam dolgu nedeniyle yılda yaklaşık 40 ton cıva kullanılıyor.

Yeni kurallar bu aşamadan sonra AP ve üye ülkeler tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.