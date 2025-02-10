AB, ABD'nin Gümrük Vergilerine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

AB, ABD'nin Gümrük Vergilerine Tepki Gösterdi

AB, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi uygulamasını haksız buldu.

10.02.2025 13:46
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Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasının makul bir gerekçesinin olmadığını, böyle bir durumda Avrupalıları haksız önlemlerden koruyacaklarını bildirdi.

AB Komisyonu, AB'nin çelik ve alüminyumuna ABD'nin ek tarifler uygulaması olasılığına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bu aşamada AB ürünlerine ek tarifelerin uygulanmasıyla ilgili ABD'den resmi bir bildirim alınmadığı belirtilen açıklamada, "AB, ihracatına tarife uygulanması için hiçbir gerekçe görmüyor. Avrupa'daki işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin çıkarlarını haksız önlemlerden korumak için tepki göstereceğiz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, AB ve ABD'nin ticaret ve yatırımlar yoluyla çok entegre üretim zincirleri kurduğu anımsatılarak, tarifelerin uygulanmasının hukuka aykırı olacağı ve ekonomik olarak ters etki ortaya koyacağı kaydedildi.

Tarifelerin esasen vergi anlamına geldiğine dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin tarifeler uygulayarak kendi vatandaşlarına vergi koyacağı, işletmelerinin maliyetlerini artıracağı ve enflasyonunu körükleyeceği vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin gümrük vergileri getirmesinin ekonomik belirsizliği artıracağı, küresel piyasaların verimliliğini ve entegrasyonunu bozacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Trump, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi.

Yarın veya çarşamba günü için ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, ABD'nin Gümrük Vergilerine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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