AB-ABD Ticaret Anlaşmasında İlerleme

26.03.2026 16:58
Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecinde ilerleme kaydetti.

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda ABD ile AB arasında geçen yıl uzlaşılan ticaret anlaşması görüşüldü.

AP üyeleri, AB-ABD arasında varılan Turnberry ticaret anlaşmasının tarife hükümlerini hayata geçirmeyi amaçlayan yasa teklifleri konusunda AB üyesi ülkelerle yapılacak müzakerelerdeki ortak pozisyonlarını oy çokluğuyla kabul etti.

Buna göre, ABD'den AB'ye ithal edilen sanayi ve tarım ürünlerinin büyük kısmında tarifeler kaldırılacak.

Ticaret anlaşmasına, ABD'nin AB'ye veya üye ülkelere yeni tarifeler uygulaması halinde sürecin durdurulmasını öngören bir "askıya alma maddesi", gümrük muafiyetlerinin ancak ABD'nin taahhütlerine uyduğunda yürürlüğe girmesini sağlayacak "gün doğumu maddesi" ile çelik ithalatına ilişkin koruma getirecek unsurlar eklenecek.

Bu aşamadan sonra AP ve üye ülkelerin temsilcileri nihai metni müzakere edecek.

AB ile ABD arasında ticaret anlaşması görüşmeleri Temmuz 2025'te İskoçya'daki ABD Başkanı Donald Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Turnberry Anlaşması kapsamında AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

AP, ABD'de tarifeler konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle ticaret anlaşması onay sürecini ve AP oylamasını bir süre askıya almıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Mossad’dan ABD ve İsrail’in hayallerini yıkacak İran raporu Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı
Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı
İran: ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını vurduk İran: ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk

16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:42
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:14
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
