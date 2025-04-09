AB, ABD'ye Karşı Gümrük Vergileri Uygulamaya Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

AB, ABD'ye Karşı Gümrük Vergileri Uygulamaya Başlıyor

AB, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergilerine misilleme yapacak.

09.04.2025 18:17
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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı yüzde 25 tarife nedeniyle ilk karşı önlemleri haftaya uygulamaya başlama kararı aldı.

AB Komisyonu, ABD'nin AB'den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi koyma kararına karşı hazırlanan tedbirleri içeren teklifin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Bugün, AB üyesi ülkeler AB Komisyonunun ABD'ye karşı ticaret önlemleri uygulama teklifini destekledi." ifadesi yer aldı.

Tedbirin, ABD'nin AB'den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi koyma kararına yanıt olarak alındığı ifade edilen açıklamada, ABD gümrük vergilerinin haksız ve zararlı olduğu, her iki tarafa ve küresel ekonomiye ekonomik zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin ABD ile dengeli ve karşılıklı olarak faydalı bir müzakere süreci ile sonuç almayı tercih ettiğine işaret edildi.

Karşı önlemlerin Komisyonun iç prosedürleri tamamlandığında ve uygulama yasası yayınlandığında yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, "Vergiler 15 Nisan'dan itibaren toplanmaya başlanacak." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ABD ile adil ve dengeli bir müzakere sonucunda alınan karşı önlemlerin askıya alınabileceği anımsatıldı.

Vergilerin yürürlüğe girmemesi için üye ülkelerin nitelikli çoğunluğunun vergilere karşı oy kullanması gerekiyordu.

AB'nin ABD'ye karşılık olarak getireceği gümrük vergileri, bu yıl üç aşamada uygulanacak.

İlk tarife seti 15 Nisan'da yürürlüğe girecek ve vergilerin diğer kısmı 16 Mayıs'tan itibaren uygulanacak. Soya fasulyesi ve fındık gibi diğer bazı ürünlere uygulanan ithalat vergileri ise 1 Aralık'ta başlayacak.

AB Komisyonu, teklifi kapsamında ABD'ye yönelik toplam 26 milyar avroluk misilleme listesi hazırlamıştı. Listede, mısır, buğday, arpa, pirinç, motosiklet, kümes hayvanları, meyve, odun, giyim gibi çok çeşitli ürünler yer alıyordu.

Bu ürünlere AB tarafından yüzde 25 tarife uygulanması söz konusu olacak.

AB tarafı ABD'den burbon viski ithalatına da ek vergi planlıyordu. ABD Başkanı Donald Trump, buna sert tepki göstermiş ve karşılık olarak AB'den alkollü içeceklere yüzde 200 vergi getireceğini ifade etmişti. Bu aşamada AB tarafı listesine burbonu dahil etmedi.

Brüksel, ABD'nin otomobillere uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisi ile tüm AB mallarına uygulanan yüzde 20'lik genel vergi kararına nasıl yanıt vereceğini ise değerlendirmeye devam ediyor.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, ABD'ye Karşı Gümrük Vergileri Uygulamaya Başlıyor - Son Dakika

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