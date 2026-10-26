AB, Akdeniz için 4,5 milyar avroya kadar garantili T-MED platformunu devreye aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AB, Akdeniz için 4,5 milyar avroya kadar garantili T-MED platformunu devreye aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu, Akdeniz'de yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji yatırımları için 4,5 milyar avroya kadar garanti sağlayacak T-MED Yatırım Platformu'nu başlattı. Platform, Mısır ve Tunus'taki projeleri desteklerken 2035'e kadar 25 milyar avro yatırımı harekete geçirmeyi hedefliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Akdeniz'de yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji yatırımlarını artırmak amacıyla 4,5 milyar avroya kadar garanti sağlayacak T-MED Yatırım Platformu'nu başlattı.

AB Komisyonu, Akdeniz Ötesi Yenilenebilir Enerji ve Temiz Teknoloji İşbirliği Girişimi kapsamında T-MED Yatırım Platformu'nun kurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, platformun Akdeniz'de büyük ölçekli yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji yatırımlarını harekete geçirmeyi amaçladığı belirtildi.

Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu kapsamında platforma 4,5 milyar avroya kadar garanti imkanı sağlanacağı bildirilen açıklamada, bu destekle yatırım risklerinin azaltılacağı, özel sermayenin çekileceği ve uygulanabilir projelerin hızlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, platformun finans kuruluşları, yatırımcılar ve proje geliştiricileri arasındaki işbirliğini kolaylaştıracağı, yatırım potansiyeli taşıyan projeleri finansman kaynaklarıyla buluşturacağı ifade edildi.

Akdeniz'in önemli yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekilen açıklamada, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi, yenilenebilir hidrojen, elektrik iletim ve dağıtım şebekeleri, enerji depolama, sınır ötesi bağlantılar ve temiz teknoloji üretimine yönelik yatırımların destekleneceği bildirildi.

Açıklamada, finansmanın yanı sıra mevzuatın, izin süreçlerinin, şebekeye erişimin ve elektrik alım anlaşmalarının iyileştirilmesine de destek verileceği, çalışanların becerilerinin ve yerel temiz teknoloji değer zincirlerinin geliştirileceği belirtildi.

Mısır ve Tunus'taki projelere destek

T-MED kapsamında Mısır'ın ulusal elektrik şebekesinin modernizasyonu ve genişletilmesine yönelik toplam 1,6 milyar avroluk yatırım programının desteklendiği belirtilen açıklamada, Kızıldeniz ve Süveyş Körfezi bölgelerinde üretilen güneş ve rüzgar enerjisinin şebekeye aktarılması için yeni trafo merkezleri ve iletim hatları kurulacağı kaydedildi.

Mısır'ın Ain Sokhna bölgesinde 575 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen Kuzey Afrika'nın ilk yeşil amonyak projesinde Avrupa yapımı elektrolizör kullanıldığı ve üretilen amonyağın AB pazarına ihraç edildiği aktarılan açıklamada, Mısır'da AB garantisiyle yaklaşık 430 milyon avro değerinde, Afrika'nın en büyük hibrit güneş enerjisi projelerinden birinin inşasının da desteklendiği vurgulandı.

Açıklamada, Tunus'ta 2 adet 100'er megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali ve bunlara bağlı iletim altyapısı için yaklaşık 172 milyon avro tutarında AB desteği sağlandığı belirtildi.

AB, T-MED ile 2035'e kadar yenilenebilir enerji üretimi, elektrik şebekeleri, bağlantılar ve temiz teknolojilerde 25 milyar avroya kadar yatırım harekete geçirilmesini hedefliyor.

Kaynak: AA
AkdenizEkonomiEnerjiTunusMısırDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Fransa’yı salladı Bu adam gerçekten futbolcunun kralı Fenerbahçe'nin eski yıldızı Fransa'yı salladı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz Dev şirket sessizliğini bozdu Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
Seçim gündemi ısındı Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
17:32
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
17:30
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini Tam 7 gol çıkacak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
17:26
Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya
Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya
17:03
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
15:37
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
15:07
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum
İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 17:52:44. #.0.2#
SON DAKİKA: AB, Akdeniz için 4,5 milyar avroya kadar garantili T-MED platformunu devreye aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei