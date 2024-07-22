AB, Belçika'nın nükleer reaktörlerinin faaliyet sürelerini uzatma girişimini soruşturuyor

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), Belçika'nın iki nükleer reaktörünün faaliyet sürelerini kamu desteği sağlayarak uzatma girişimine yönelik soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Belçika'nın Doel 4 ve Tihange 3 nükleer reaktörlerinin ömrünün uzatılması için sağlamayı planladığı kamu desteğinin AB kurallarına uygun olup olmadığını değerlendirmek üzere resmi soruşturma açıldığını açıkladı.

Belçika'nın toplam kapasitesi 2 gigavat olan Doel 4 ve Tihange 3 nükleer reaktörlerinin ömrünü on yıl uzatma planını Komisyona bildirdiği ifade edilen açıklamada, reaktörlerin yüzde 89,8 hissesinin Engie'ye bağlı Electrabel'e, yüzde 10,2'sinin de EDF'nin bağlı kuruluşu Luminus'a ait olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu önlemle Belçika'nın elektrik arz güvenliğini korumayı ve karbon salımını düşük tutmayı hedeflediği hatırlatıldı.

Tedbir kapsamında Belçika'nın, Engie ile bir ortaklık kurarak iki nükleer reaktörün ömrünün uzatılmasını desteklemeyi planladığı kaydedilen açıklamada, uzatma için gerekli sermaye harcamasını karşılamak üzere yaklaşık 2 milyar avro tutarında kredi ve sermaye sağlanacağı, maliyet ve giderler için fark sözleşmesi yapılacağı ve nakit akışı için de yaklaşık 580 milyon avro tutarında bir kredi verileceği belirtildi.

Açıklamada, nükleer atıkların ve kullanılmış yakıtın uzun vadeli depolanması ve nihai bertarafına ilişkin yükümlülüklerin de 15 milyar avro toplu ödeme karşılığında Electrabel'den Belçika devletine devredileceği vurgulanarak, nükleer faaliyetlere ilişkin gelecekteki mevzuat değişikliklerine karşı da yasal koruma sağlanacağı ifade edildi.

Komisyonun, destek paketinin bütün bileşenlerinin kamu desteği olarak toplu biçimde incelenmesi gerektiği görüşünde olduğu kaydedilen açıklamada, "Komisyonun bu tedbirin AB kamu yardımı kurallarına uygunluğu konusunda şüpheleri var. Bu nedenle derinlemesine bir soruşturma başlatmaya karar verildi." ifadesi kullanıldı.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

AB Komisyonu, soruşturma sonucunda söz konusu ülkeden firmaya sağlanan kamu desteğini geri alma yönünde karar alabiliyor.

Belçika hükümeti, Rusya- Ukrayna savaşı öncesinde nükleer güç santrallerinin faaliyetine 2025'te son verilmesi için plan hazırlamıştı.

Ancak enerji kriziyle birlikte Belçika, elektrik arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025'te kapatmayı planladığı en son inşa edilen Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.