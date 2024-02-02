AB, bozulan ürünlerin tamir edilmesini teşvik edecek yeni kurallarda anlaştı

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) kurumları, bozulan akıllı telefon, televizyon ve elektrik süpürgesi gibi ürünlerin daha kolay ve uygun fiyatlı tamir edilmesini sağlayacak yeni kurallarda anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında "arızalanan ürünlerin onarımını teşvik edecek yeni tamir hakkı kurallarına" ilişkin müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, tüketiciler bozulan, kusurlu olan veya kırılan cihazlarını değiştirmek yerine tamire teşvik edilecek. Tamir hakkını güçlendirecek yeni önlemler alınacak, bozuk ürünlerin onarılması kolaylaştırılacak.

Onarım hizmetlerine erişim daha kolay, hızlı, şeffaf ve çekici hale getirilerek, tüketicilerin değişim yerine tamir seçeneğine yönelmesi kolaylaştıracak. Yeni kurallar, AB hukukunda onarım gerekliliği olan bütün ürünler için geçerli olacak.

Onarım şartı olan malların imalatçılarına yeni yükümlülükler getirilecek.

Tüketicilere onarım hizmetine ilişkin önemli verileri sağlayacak bir Avrupa bilgi sistemi kurulacak. Böylece ülkelerin onarım bilgi platformları tek bir çatı altında birleştirilecek, tüketiciler ve tamirciler arasında eşleşme kolaylaştırılacak.

Tüketiciler akıllı telefon, televizyon, çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi üreticilerinden, bozulan ürünlerin yenisiyle değiştirilmesi yerine onarılmasını talep edebilecek.

Bir ürün onarıldıktan sonra yasal garanti süresi 1 yıl daha uzatılacak.

Yeni kurallar, AP ve üye ülkelerin onayının ardından AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girecek.