AB, Çin'e Karşı DTÖ'de Hukuki Süreç Başlattı

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), Çin'in fikri mülkiyet politikalarına ve telif hakkı ödemelerine karşı Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) hukuki süreç başlattı.

AB Komisyonu, Çin'in fikri mülkiyet alanındaki haksız ve yasa dışı uygulamalarını ortadan kaldırmak amacıyla DTÖ'de istişare talep ettiğini açıkladı.

Açıklamada, Çin'in kendi mahkemelerine patent sahibinin izni olmadan AB standardı temel patentler için de bağlayıcı telif oranları belirleme yetkisi verdiği anımsatıldı.

Bu işlemin Avrupa'daki yüksek teknoloji şirketlerinin telif hakkı oranlarını düşürmeye zorladığı ifade edilen açıklamada, Çinli üreticilerin Avrupa teknolojilerine haksız yere daha ucuz erişim sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, Çin'in söz konusu davranışıyla AB mahkemelerinin Avrupa patent sorunları konusundaki yetkisine haksız yere müdahale ettiği belirtilerek, bunun DTÖ kurallarına uymadığı ifade edildi.

AB'nin özellikle telekomünikasyon sektöründeki yüksek teknoloji patent haklarını korumak için DTÖ anlaşmazlık çözüm prosedürünün ilk adımı olarak istişare talep ettiği kaydedildi.

İstişare süreci kapsamında 60 gün içinde bir çözüm sağlanamaması durumunda dava aşamasına geçilerek DTÖ'nün konuyla ilgili karar verecek bir panel kurması talep edilebiliyor.