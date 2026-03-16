AB, Çin ve İran'a Siber Yaptırımlar Uyguladı

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere yönelik siber saldırılar nedeniyle Çin merkezli iki şirket ile İran merkezli bir şirkete yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Çin merkezli Integrity Technology Group ve Anxun Information Technology ile İran merkezli Emennet Pasargad adlı şirketlerle birlikte 2 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, Çin merkezli Integrity Technology Group'un AB üyesi ülkeler başta olmak üzere Avrupa ve dünya genelinde cihazlara sızmak ve erişim sağlamak amacıyla kullanılan ürünler sağladığı, şirket desteğiyle 2022-2023 döneminde 6 AB üyesi ülkede 65 binden fazla cihazın hacklendiği kaydedildi.

Çin merkezli Anxun Information Technology'nin ise AB üyesi ülkeler ve üçüncü ülkelerdeki kritik altyapı ve kritik işlevleri hedef alan "hackleme hizmetleri" sunduğu ifade edilen açıklamada, yaptırım listesine alınan iki Çinli kişinin de şirketin kurucu ortakları olduğu ve AB üyesi ülkeleri etkileyen siber saldırılardan sorumlu tutuldukları kaydedildi.

Açıklamada, İran merkezli Emennet Pasargad şirketinin ise Fransa'da bir abone veri tabanına yasa dışı erişim sağladığı ve bu verileri satışa çıkardığı belirtildi. Şirketin ayrıca 2024 Paris Olimpiyat Oyunları sırasında dezenformasyon yaymak amacıyla reklam panolarını ele geçirdiği anımsatılan açıklamada, İsveç'te de bir SMS hizmetini hedef alarak çok sayıda AB vatandaşını etkilediği bildirildi.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların AB'deki varlıkları dondurulurken, AB vatandaşları ve şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlaması yasaklandı.

Listede yer alan kişilere ayrıca AB ülkelerine giriş veya AB topraklarından transit geçiş yasağı uygulanıyor.

Son kararla birlikte AB'nin siber yaptırım rejimi kapsamında kısıtlama uygulanan kişi sayısı 19'a, kuruluş sayısı ise 7'ye yükseldi.