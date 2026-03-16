AB, Çin ve İran'a Siber Yaptırımlar Uyguladı

16.03.2026 17:23
AB, siber saldırılara hedef olan Çin ve İran merkezli şirketlere yaptırım kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere yönelik siber saldırılar nedeniyle Çin merkezli iki şirket ile İran merkezli bir şirkete yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Çin merkezli Integrity Technology Group ve Anxun Information Technology ile İran merkezli Emennet Pasargad adlı şirketlerle birlikte 2 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, Çin merkezli Integrity Technology Group'un AB üyesi ülkeler başta olmak üzere Avrupa ve dünya genelinde cihazlara sızmak ve erişim sağlamak amacıyla kullanılan ürünler sağladığı, şirket desteğiyle 2022-2023 döneminde 6 AB üyesi ülkede 65 binden fazla cihazın hacklendiği kaydedildi.

Çin merkezli Anxun Information Technology'nin ise AB üyesi ülkeler ve üçüncü ülkelerdeki kritik altyapı ve kritik işlevleri hedef alan "hackleme hizmetleri" sunduğu ifade edilen açıklamada, yaptırım listesine alınan iki Çinli kişinin de şirketin kurucu ortakları olduğu ve AB üyesi ülkeleri etkileyen siber saldırılardan sorumlu tutuldukları kaydedildi.

Açıklamada, İran merkezli Emennet Pasargad şirketinin ise Fransa'da bir abone veri tabanına yasa dışı erişim sağladığı ve bu verileri satışa çıkardığı belirtildi. Şirketin ayrıca 2024 Paris Olimpiyat Oyunları sırasında dezenformasyon yaymak amacıyla reklam panolarını ele geçirdiği anımsatılan açıklamada, İsveç'te de bir SMS hizmetini hedef alarak çok sayıda AB vatandaşını etkilediği bildirildi.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların AB'deki varlıkları dondurulurken, AB vatandaşları ve şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlaması yasaklandı.

Listede yer alan kişilere ayrıca AB ülkelerine giriş veya AB topraklarından transit geçiş yasağı uygulanıyor.

Son kararla birlikte AB'nin siber yaptırım rejimi kapsamında kısıtlama uygulanan kişi sayısı 19'a, kuruluş sayısı ise 7'ye yükseldi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
İran, savaştan önce ABD’ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi
Arda Güler’in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı
Görülmemiş tepki Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı Görülmemiş tepki! Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı
Şırnak’ta sel ve heyelan Ev ve ahırlar zarar gördü Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü

17:37
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
17:11
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi
İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
16:50
Arda Güler’in yeni piyasa değeri bomba
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
