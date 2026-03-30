AB'de Doğal Gaz Depoları Kritik Düşük Seviyede

30.03.2026 20:14
Gazprom, Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranının kritik seviyelere gerilediğini bildirdi.

 Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa’daki depolardan doğal gaz çekilmesine devam edildiği belirtildi.

“AB ÜLKELERİNİN DOĞAL GAZ DEPOLARINDAKİ DOLULUK ORANI KRİTİK SEVİYELERDE”

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Hırvatistan, Çekya ve İsveç’in depolardan gaz tüketmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, “AB'nin en büyük gaz tüketicilerinden Almanya, Fransa ve Hollanda'nın depoları ortalama sadece yüzde 17,4 oranında dolu halde.” ifadesine yer verildi.

“YÜZDE 70'E BİLE ULAŞMAYABİLİRLER”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa’nın bazı bölgelerinde soğuk havanın devam ettiğine işaret ederek, “AB depolarındaki gaz seviyeleri, günümüz Avrupası için kritik derecede düşük olarak nitelendirilebilir. Avrupa gaz depolarındaki stokların, bir sonraki çekim sezonunun başlangıcında yüzde 70'e bile ulaşmayabileceği tahmin edilebilir.” değerlendirmesini yaptı.

Miller, küresel ısınmanın beklenebileceğini vurgulayarak, “Ancak termometreyi ikna edemezsiniz.” ifadesini kullandı.

Aleksey Miller

PUTİN TALİMAT VERMİŞ, VANALAR KAPANMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini belirterek, Avrupa Birliği'ne (AB) gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere hükümete talimat vermişti. AB Konseyi, gelecek yıl Rusya'dan boru hatlarıyla doğal gaz ve LNG ithalatını tümüyle durdurmayı öngören kararı onaylamıştı.

Putin'in talimatının ardından konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Avrupa'ya, tedarik edilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) bir kısmının, bizimle yapıcı ilişkiler kuran ve uzun vadeli sözleşmeler imzalama imkanımız olduğu diğer pazarlara yönlendirmeye karar verdik." demişti.

Aleksandr Novak

Novak, Rus şirketlerinin ilgili ülkelerle görüşmelere başladığına işaret ederek, "Şirketlerimiz, Avrupa'dan yeni kısıtlamalar gelmesini beklemeden, ortaklarımızla yeni uzun vadeli sözleşmeler imzalamak için Hindistan, Tayland, Filipinler ve Çin gibi diğer ülkelerle fırsatları değerlendiriyor." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

