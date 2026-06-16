AB'de İş Gücü Maliyeti Artıyor - Son Dakika
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AB'de İş Gücü Maliyeti Artıyor

16.06.2026 12:51
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AB'de saatlik iş gücü maliyeti, 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yıla göre %3,6 yükseldi.

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi, AB ülkelerinde 2026 yılı birinci çeyrek döneminde saatlik işçi maliyetlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti ortalaması, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 yükseldi.

AB'de sektörel bazda bakıldığında saatlik iş gücü sanayide yüzde 3,6, inşaatta yüzde 4,2, hizmetlerde yüzde 3,4 arttı.

AB ülkeleri arasında ilk çeyrekte işçi maliyetleri en fazla artış gösteren ülkeler, yüzde 16,4 ile Macaristan, yüzde 13,2 ile Bulgaristan, yüzde 9,2 ile Hırvatistan, yüzde 8,6 ile Litvanya ve yüzde 7,2 ile Polonya oldu.

Söz konusu maliyetler Almanya'da yüzde 3,4, Fransa'da yüzde 1,8, İtalya'da yüzde 2,8 ve İspanya'da yüzde 5,1 yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'de İş Gücü Maliyeti Artıyor - Son Dakika

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