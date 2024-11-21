AB'de Otomobil Satışları Ekim'de Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

AB'de Otomobil Satışları Ekim'de Artış Gösterdi

Ekim ayında AB'de yeni otomobil satışları %1,1 artarak 866 bin 397 adede ulaştı.

21.11.2024 11:47
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Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 866 bin 397'ye ulaştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı ayına göre yüzde 1,1 yükselerek 866 bin 397 adet oldu.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,3'ü hibrit, yüzde 30,8'i benzinli, yüzde 14,4'ü elektrikli, yüzde 10,9'u dizel, yüzde 7,7'si fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,9'u diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 124 bin 907 adet oldu.

Ayrıca, tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 55,4'ü buldu.

Yeni otomobil satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 6, İspanya'da yüzde 7,2 artarken, Fransa'da yüzde 11,1 ve İtalya'da yüzde 9,1 azaldı.

Öte yandan, AB'de otomobil satışları ağustos ve eylül ayında gerilemişti.

Ocak-ekim döneminde toplam satışlar ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 artarak 8 milyon 856 bin 195'e ulaştı.

Üreticilere göre, ekim ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 248 bin 535 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 130 bin 986 otomobil sattı.???????

Renault Grubu, 94 bin 149 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 74 bin 33 yeni otomobille dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'de Otomobil Satışları Ekim'de Artış Gösterdi - Son Dakika

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