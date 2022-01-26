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AB'de ticari araç satışları aralıkta düştü - Son Dakika

AB'de ticari araç satışları aralıkta düştü

26.01.2022 10:41
AB'de ticari araç satışları aralıkta düştü

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar aralıkta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 düştü.

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar aralıkta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 düştü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2021 yılı aralık ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri, aralıkta önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 gerileyerek 155 bin 963 seviyesine indi. Söz konusu satış miktarı, Aralık 2020'de 170 bin 311 adet olmuştu.

AB ülkeleri arasında aralıkta ticari araç satışları, önceki yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 6, Fransa'da yüzde 9, İtalya'da yüzde 5,6 ve İspanya'da yüzde 31,9 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında aralıkta en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 43 bin 516, Almanya'da 29 bin 136, İtalya'da 19 bin 151 ve İspanya'da 12 bin 524 ticari vasıta tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, 2021 yılının tamamında ise 2020'ye göre yüzde 9,6 artarak 1 milyon 880 bin 682'ye çıktı.

AB'de toplam ticari araç satışları, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında da gerilemişti. Aralıkla birlikte ticari araç satışları, son 6 ay düşüş gösterdi.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Tragger, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AB'de ticari araç satışları aralıkta düştü - Son Dakika
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