AB Delegasyonu, Mersin'deki Sosyal Girişimcilik Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

AB Delegasyonu, Mersin'deki Sosyal Girişimcilik Merkezini Ziyaret Etti

AB Delegasyonu, Mersin\'deki Sosyal Girişimcilik Merkezini Ziyaret Etti
07.07.2025 09:58  Güncelleme: 09:59
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Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) çerçevesinde Mersin'deki Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezdeki atölyeleri gezen heyet, kursiyerlerin eğitimlerin sosyal ve mesleki katkılarını değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu izleme ekibi, Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında Mersin'de hayata geçirilen Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi içerisinde faaliyet gösteren merkezde gerçekleşen ziyarete, AB Delegasyonu izleme ekibinin yanı sıra proje yürütme ekibi ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) temsilcileri de katıldı.

Heyet, merkez bünyesinde açılan 'Bilişim', 'Giyim Üretim Teknolojileri', 'Güzellik ve Saç Bakım', 'Gastronomi' ve 'Barista' atölyelerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca çocuk oyun odasını da inceleyen heyet, kursiyerlerle sohbet etti. Kursiyerler, aldıkları eğitimlerin kendilerine mesleki ve sosyal anlamda katkı sağladığını belirterek, sürecin kendileri için adeta bir terapi olduğunu dile getirdi.

115 kişi kurslardan yararlandı

Bugüne kadar 115 kişinin Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezinde düzenlenen kurslardan yararlandığı, merkezin 164 bin Euro hibe ile kurulduğu belirtildi. Projenin özellikle kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların girişimcilik becerilerini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Ekonomik katılım ve sosyal uyum hedefleniyor

Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi ile Mersin'de yaşayan Türk vatandaşları ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin ekonomik katılımını artırmak, sosyal uyumu güçlendirmek ve girişimcilik ekosistemini desteklemek hedefleniyor. SEECO Projesi kapsamında geliştirilen merkezler, göçmen ve ev sahibi toplulukların sosyo-ekonomik bütünleşmesinde kilit rol üstleniyor.

"Kursiyerlerimizin yanındayız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "AB tarafından finanse edilen SEECO Projesi kapsamında açılan merkezimizde Avrupa Birliği'nden gelen heyet incelemelerde bulundu. Yaklaşık 1 yıldır devam eden eğitimleri yerinde incelediler, kursiyerlerle görüştüler. Biz zaten kursiyerlerimizle sürekli iletişim halindeyiz. İhtiyaçlarını, beklentilerini biliyoruz. Kursiyerlerimizi başvuru sürecinden mezuniyete ve istihdama kadar tüm süreçlerde destekliyoruz" dedi.

Maya ayrıca, kurs içeriklerinin lokasyonlara göre belirlendiğini, tüm sürecin ekip çalışmasıyla yürütüldüğünü aktardı. Ziyaret sonunda heyet ile kursiyerlerin katılımıyla bir odak grup toplantısı yapılarak, deneyim ve öneriler dinlendi. - MERSİN

Kaynak: İHA

mersin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Delegasyonu, Mersin'deki Sosyal Girişimcilik Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

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