Üye Girişi
AB'den Afrika'ya 150 milyar avroluk yatırım hazırlığı - Son Dakika

AB'den Afrika'ya 150 milyar avroluk yatırım hazırlığı

17.02.2022 19:29
AB'den Afrika'ya 150 milyar avroluk yatırım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Küresele Geçit stratejisi kapsamında Afrika'ya gelecek 7 yılda en az 150 milyar avroluk yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Küresele Geçit stratejisi kapsamında Afrika'ya gelecek 7 yılda en az 150 milyar avroluk yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen 6'ncı AB-Afrika Birliği Zirvesi'nin açılışında konuştu.

AB'nin "Küresele Geçit" adlı altyapı yatırım stratejisi hazırladığına işaret eden von der Leyen, "Küresel geçitle insanları, malları ve hizmetleri birbirine bağlayan kaliteli altyapı yatırımlarını hayata geçirmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Küresel Geçit projesini dünya çapında güvenilir bir marka haline getirmek istediklerine dikkati çeken von der Leyen, bu programın Afrika'ya eşi benzeri görülmemiş düzeyde yatırım sağlayacağını anlattı.

Von der Leyen, Küresele Geçit stratejisi kapsamında Afrika'ya gelecek 7 yıl için en az 150 milyar avroluk bir yatırımın gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı.

Söz konusu paketle Afrika'da altyapı ve özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik vereceklerini anlatan von der Leyen, ulaşım koridorlarına, internet altyapısına, eğitim, sağlık ve aşı yatırımlarına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Von der Leyen, göreve başladığında ilk dış seyahatini Afrika'ya yaptığını, geçen hafta da Afrika ülkelerini ziyaret ettiğini anımsatarak, "Halkımıza istikrar ve refah sağlamak istiyoruz. Bunun için de ekonomik ve sosyal dinamizme ihtiyacımız var. Bu zirve, birlikte nasıl çalışacağımızı ve ortak hedeflerimizi nasıl gerçeğe dönüştüreceğimizi tartışmak için mükemmel bir fırsat." dedi.

AB Konseyi Başkanı Michel de Afrika ile Avrupa arasındaki ilişkileri geliştirmek için yoğun biçimde çalıştıklarını ifade ederek, "Salgın, bütün toplumlar için bir sınama oldu. Hepimizin gözlerini açtı. Bize güçlü ve zayıf yönlerimizi, başarı ve başarısızlıklarımı gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Afrikalılarla çalışmanın ve iş birliği yapmanın yeni yollarını aradıklarına işaret eden Michel, AB ve üyesi ülkelerin Güney Afrika, Senegal ve Ruanda'da aşı üretim kapasitesini geliştirmek üzere finansal ve teknolojik kapasite sağladığını anlattı.

Zirvenin, Avrupa ve Afrika arasında yenilenen stratejik ilişkiyi ileriye taşımak için önemli bir adım olduğunu dile getiren Michel, Avrupa ve Afrika'nın başarılar ve acılarla dolu ortak bir tarihi paylaştıklarını belirtti.

"Geçmişi değiştiremeyiz"

Michel, "Geçmişi değiştiremeyiz. Geçmişte yaşananları kabullenmeli ve bundan dersler çıkarmalıyız. Böylece birlikte daha sağlam bir gelecek tasarlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Afrika'yı dinamik bir kıta, 21. yüzyıl için gerçek bir oyuncu ve Avrupa için mükemmel bir ortak olarak gördüklerini belirten Michel, beraber refah, istikrar ve güvenlik sağlayabileceklerini anlattı.

Charles Michel, Avrupa ve Afrika'nın güven esasına dayalı, şeffaf, sorumlu ve etkin biçimde çalışabileceğini ifade ederek, "Afrikalılar kadar Avrupalılar için de istikrarlı, müreffeh ve güvenli bir Afrika'ya ihtiyacımız var. Afrika'nın refahı Avrupa'nın çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika ülkelerinin ekonomilerinin finansmanına öncelik verdiklerini söyleyen Michel, kalkınma bankalarıyla birlikte refah ve istikrar sağlayacak çeşitli projeleri finanse etmek için yenilikçi mekanizmalar kurduklarını anlattı.

Michel, Afrika'dan Avrupa'ya yönelik göç hareketlerini yönetmenin ortak çıkar sağlayacağını belirterek, düzensiz göçle mücadele edilmesinin önemini vurguladı.

İki gün sürecek zirve kapsamında AB üyesi 27 ülke lideri ile Afrika'dan yaklaşık 40 civarında lider "Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için finansman", "İklim değişikliği ve enerji dönüşümü, dijitalleşme ve ulaşım", "Barış, güvenlik ve yönetim", "Özel sektör desteği ve ekonomik bütünleşme", "Eğitim, kültür ve göç", "Tarım ve sürdürülebilir kalkınma" ile "Sağlık sistemleri ve aşı üretimi" başlıklarını yuvarlak masa toplantılarında ele alacak.

Zirve sonunda "2030 için Ortak Vizyon" adlı ortak bildirinin kabul edilmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500

Ursula von der Leyen, Yatırım, Europe, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den Afrika'ya 150 milyar avroluk yatırım hazırlığı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
19:27 Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe, Slavia Prag'ı karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:23 Karadeniz'de kritik alarm! Ukrayna-Rusya gerginliğinde İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı
19:08 Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yaptı: Hastaneye yatışlarda yüzde 28 azalma görüldü
18:43 Ünlü futbolcunun hareketleri tepki çekti! Kulübün kadın çalışanını canlı yayında resmen taciz etti
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 19:38:10. #1.12#
SON DAKİKA: AB'den Afrika'ya 150 milyar avroluk yatırım hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement