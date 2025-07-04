AB'den Alchem International'a Rekabet Cezası

Avrupa Birliği (AB), ilaç üreticisi Alchem International ve iştirakine ilaç alanında kartele katıldığı gerekçesiyle 489 bin avro para cezası kesti.

AB Komisyonu, uluslararası ilaç üreticisi Alchem International ve Hong Kong'daki iştirakinin ilaç içerikleri konusunda kartele katıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Alchem'in 12 yıldan uzun bir süre önemli bir farmasötik bileşenle ilgili kartele katıldığının belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bunun AB rekabet kurallarına aykırı olduğu ve firma ile iştirakine 489 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Buscopan ve jenerik versiyonlarını üretmek için gereken bir bileşeni üreten Alchem'in 2005-2018 yılları arasında diğer firmalarla birlikte asgari satış fiyatı belirlediği, kotalar tahsis ettiği ve ticari olarak hassas verileri paylaştığı ifade edildi.

AB Komisyonu, 2023 yılında aynı soruşturma kapsamında kartele katıldıklarını kabul eden 6 ilaç firmasına toplam 13,4 milyon avro para cezası keserek uzlaşmıştı. Alchem ise Komisyonla uzlaşmaya gitmemişti.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.