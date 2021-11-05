Üye Girişi
AB'den Arnavutluk'a 90 milyon avro destek - Son Dakika

AB'den Arnavutluk'a 90 milyon avro destek

05.11.2021 14:55
AB'den Arnavutluk'a 90 milyon avro destek

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arnavutluk'a 90 milyon avro finansal destek sağlandığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arnavutluk'a 90 milyon avro finansal destek sağlandığını bildirdi.

AB Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı hazırlanan makro-finansal destek programı çerçevesinde Arnavutluk'a yeni kredi diliminin serbest bırakıldığını açıkladı.

Açıklamada, Arnavutluk'un kamu maliyesi, finans, yolsuzlukla mücadele ve sosyal koruma gibi alanlardaki koşulları karşıladığı belirtildi. AB'nin destek programı kapsamında ülkeye 90 milyon avro sağlandığı kaydedilen açıklamada, AB'nin söz konusu makro-finansal destek programı kapsamında Arnavutluk'a toplam 180 milyon avro sağladığı ifade edildi.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler verebiliyor.

Söz konusu mali desteklerin AB tarafından serbest bırakılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Avrupa Birliği, Finans, Kredi, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den Arnavutluk'a 90 milyon avro destek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor 15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Sevgilisinin yüzüne kızgın yağ döktü! 14 yıl hapis yatacak 15:33 Sevgilisinin yüzüne kızgın yağ döktü! 14 yıl hapis yatacak İki farklı mahallede yaşanan hırsızlık olayı 'Çiçek Abbas' filmini hatırlattı 15:22 İki farklı mahallede yaşanan hırsızlık olayı 'Çiçek Abbas' filmini hatırlattı
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı 15:04 'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur 14:46 Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti 14:25 İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak MSB 12:50 MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!

Son Dakika Haberleri
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor
15:38 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!
15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi
15:29 KKTC'de yeni hükümet kuruldu
15:16 İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basket oynadı
14:46 Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur
14:44 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz
14:39 Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda fragmanları yayınlandı
14:27 'Şike Kumpası Davası'nda "Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonu" sözleri dikkat çekti
ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi         
15:56
'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!         
15:39
Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi         
15:30
İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor         
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basket oynadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basket oynadı         
15:00
Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz         
14:45
Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi         
13:45
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi         
13:10
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 16:00:57. #1.12#
SON DAKİKA: AB'den Arnavutluk'a 90 milyon avro destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement