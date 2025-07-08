AB'den Doğal Gaz Depolama Kurallarına Onay

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yer altı doğal gaz depolarını 1 Ekim-1 Aralık döneminde yüzde 90 doldurmalarını şart koşacak kurallara onay verdi.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB doğal gaz depolama yükümlülüklerine ilişkin yasa oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, üye ülkelerin doğal gaz depolama konusundaki yükümlülükleri 2027 sonuna kadar uzatılacak.

Halihazırda yüzde 90 olan bağlayıcı doğal gaz depo dolum şartı aynı seviyede devam edecek.

Geçmişte 1 Kasım olarak belirlenmiş olan yüzde 90 doluluk seviyesine ulaşma son süresi, 1 Ekim-1 Aralık dönemi olarak esnetilecek.

Gaz piyasa koşullarında ciddi dalgalanma veya sorunlar yaşanması halinde üye ülkelere ilave esneklikler sağlanacak.

AB'nin gaz depolama kuralları, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının ardından Avrupa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle 2022'de uygulanmaya başlanmıştı.

Yeni kurallar AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girecek.