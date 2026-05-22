AB'den Gübre Krizine Çözüm

22.05.2026 19:32
AB, gübre krizini hafifletmek için bazı gübrelere vergileri 1 yıl süreyle askıya aldı.

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'daki gelişmelerin neden olduğu gübre krizinin çiftçilere etkisini hafifletmek için bazı ithal gübrelere yönelik vergileri askıya alacak.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin AB'de tarımsal üretimde kullanılan üre ve amonyak gibi temel azot bazlı gübrelere uygulanan gümrük tarifelerini 1 yıllığına askıya alma kararı aldığı bildirildi.

Önlemin AB çiftçileri ve gübre endüstrisi için maliyetleri düşürmeyi amaçladığı aktarılan açıklamada, kararla 60 milyon avroluk tasarruf sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, uygulamanın AB'nin gübre ürünleri konusunda Rusya ve Belarus'a olan bağımlılığını azaltacağı ve bu alanda daha çeşitlendirilmiş bir ticaret ağının kurulmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Orta Doğu'daki savaş, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kesilmesi, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Rusya ile Belarus'tan gübre ithalatına getirilen kısıtlamalar, Avrupa'da gübre maliyetlerini ciddi ölçüde artırdı.

AB, gübrede dışa bağımlı durumda. Birlik, azotlu gübre ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu, fosfat bazlı gübre ihtiyacının ise yaklaşık yüzde 70'ini ithalatla karşılıyor. Bu durum, kriz dönemlerinde Avrupa'yı dış şoklara açık hale getiriyor.

AB, 2024 yılında özellikle azotlu gübre üretimi için 2 milyon ton amonyak ve 5,9 milyon ton üre ithal etti. Ayrıca, Birlik 6,7 milyon ton azot bazlı gübre ve azot içeren karışımlar aldı.

Karar, AB Resmi Gazetesinden yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

