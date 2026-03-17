AB'den Moldova'ya Ek Destek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Moldova'nın reformları için 189 milyon avro ek mali destek sağladı.

Avrupa Birliği (AB), reform sürecinde kaydettiği ilerleme nedeniyle Moldova'ya 189 milyon avro ek mali destek verdi.

AB Komisyonu, Moldova'nın ekonomisini güçlendirmek ve AB üyeliği yolundaki reformlarını hızlandırmak amacıyla kurulan finansal araç kapsamında ülkeye ek mali destek sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, AB yolunda kaydettiği ilerleme ve 24 reformu başarıyla tamamlaması nedeniyle Moldova'ya 189 milyon avro gönderildiği ifade edildi.

Toplam desteğin 173 milyon avroluk kısmının doğrudan devlet bütçesine aktarılacağı, 16 milyon avronun ise yatırım platformu aracılığıyla ülkedeki projelere yönlendirileceği bildirilen açıklamada, söz konusu ödemenin 2025 yılında Moldova'ya sağlanan 289 milyon avroluk desteğe ek olduğu belirtildi.

Açıklamada, tamamlanan reformlar arasında, işletmeler üzerindeki idari yükün azaltılması, siber güvenlik ve acil durum kapasitesinin güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, bütçe şeffaflığının artırılması ile yolsuzlukla mücadele ve yargı sisteminin güçlendirilmesinin yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 15:41:34. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.