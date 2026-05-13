AB'den Sınır Ötesi Tren Yolculuğuna Kolaylık

13.05.2026 13:46
AB Komisyonu, tren yolculuklarını kolaylaştıran yeni düzenleme teklifiyle yolcu haklarını güçlendiriyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa genelinde özellikle sınır ötesi tren yolculuklarının planlanmasını ve bilet alımını kolaylaştıracak düzenleme teklifi hazırladı.

"Tek yolculuk, tek bilet, tam haklar" adlı pakete göre, tren yolculuklarında farklı işletmeciler arasında seyahatler kolaylaştırılacak.

Yolcular, sınır ötesi yolculuklar da dahil olmak üzere farklı demir yolu operatörlerinin hizmetlerini tek bir işlemde, kendi seçtikleri bir platformda bulabilecek, karşılaştırabilecek ve birleştirebilecek.

Böylece, farklı bilet satış hizmet sağlayıcıları üzerinden tren biletlerine erişilebilirlik artacak.

Yolcular, birden fazla işletmeciyi kapsayan tren yolculuğunu tek platform üzerinden satın aldığında tek bilet sahibi olacak. Bu tek bilet, farklı demir yolu şirketleri tarafından işletilen hizmetleri de kapsayacak.

Tek bilet sayesinde yolcular, farklı tren hizmetleri arasında bağlantının kaçırılması durumunda yolcu haklarından tam olarak yararlanabilecek. Bu hizmetler farklı şirketler tarafından işletilse bile haklar geçerli olacak.

Uygulamada yolcular yardım, alternatif güzergah, ücret iadesi ve tazminat gibi çeşitli haklardan faydalanabilecek.

Düzenleme, AB ülkeleri ile Avrupa Parlamentosunun (AP) onayının ardından yürürlüğe girecek.

Avrupa'daki tren bileti sisteminin parçalı ve karmaşık olması nedeniyle özellikle sınır ötesi yolculuklarda rezervasyon ve aktarma sorunları yaşanıyor.

Düzenleme, yolcu haklarını güçlendirmeyi, rekabeti artırmayı ve daha fazla kişiyi çevreci ulaşım aracı olan trene yönlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:30:39. #7.13#
