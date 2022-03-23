AB'den Türkiye'ye 430 milyon avroluk kırsal kalkınma desteği hazırlığı - Son Dakika
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AB'den Türkiye'ye 430 milyon avroluk kırsal kalkınma desteği hazırlığı

23.03.2022 17:18
AB'den Türkiye'ye 430 milyon avroluk kırsal kalkınma desteği hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki tarım ve kırsal kalkınma programlarına 2027 yılına kadar toplam 430 milyon avroluk destek sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki tarım ve kırsal kalkınma programlarına 2027 yılına kadar toplam 430 milyon avroluk destek sağlayacak.

AB Komisyonu, aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA) Kırsal Kalkınma programlarına 2021-2027 döneminde verilecek desteğin kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, AB, aday ülkelerdeki tarım ve kırsal kalkınmayı destekleyecek programlara toplam 927 milyon avro kaynak sağlayacak.

Bu kaynaktan en büyük payı 430 milyon avro ile Türkiye alacak.

Söz konusu programdan Sırbistan 288 milyon avro, Arnavutluk 112 milyon avro ve Kuzey Makedonya 97 milyon avro fon alacak.

AB desteğinin, ulusal kamu ve özel sektör katkılarıyla birlikte, Batı Balkanlar ve Türkiye'nin kırsal alanlarında toplam 2 milyar avroluk yatırım sağlaması bekleniyor.

Söz konusu program, AB'nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlıyor.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den Türkiye'ye 430 milyon avroluk kırsal kalkınma desteği hazırlığı - Son Dakika


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