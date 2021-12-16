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AB, ekimde 4,2 milyar avro ticaret açığı verdi - Son Dakika

AB, ekimde 4,2 milyar avro ticaret açığı verdi

16.12.2021 13:26
AB, ekimde 4,2 milyar avro ticaret açığı verdi

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının hız kazandığı ekim ayında 4,2 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının hız kazandığı ekim ayında 4,2 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak 190,7 milyar avroya, ithalatı da yüzde 29,1 yükselerek 194,9 milyar avroya çıktı. Böylece AB, ekim ayında 4,2 milyar avroluk dış ticaret açığı verdi.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, ekimde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 yükselişle 214 milyar avro, ithalat da yüzde 24,1 artışla 210,4 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, ekimde 3,6 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 36 milyar avro ile ABD, 24,9 milyar avro ile Birleşik Krallık, 19 milyar avro ile Çin, 13,7 milyar avro ile İsviçre, 7,7 milyar avro ile Rusya ve 6,7 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 42,5 milyar avro ile Çin, 20,3 milyar avro ile ABD, 16,1 milyar avro ile Rusya, 14,4 milyar avro ile Birleşik Krallık, 11,4 milyar avro ile İsviçre, 8,6 milyar avro ile Norveç ve 7,8 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

Avrupa Birliği, Türkiye, İhracat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, ekimde 4,2 milyar avro ticaret açığı verdi - Son Dakika Ekonomi


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