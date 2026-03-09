AB, Enerji Fiyatları İçin Çözüm Arıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, Avro Bölgesi ülkelerinin maliye bakanlarıyla Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik etkilerini değerlendireceklerini, hızla artan petrol fiyatlarına karşı üzerinde çalıştıkları seçeneklerden bir tanesinin de petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesi olduğunu söyledi.

Dombrovskis, avro para birimini kullanan AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de düzenlediği Avro Grubu toplantısı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

"Avro Grubu toplantısının odak noktası Orta Doğu'daki çatışmanın ekonomik etkisi olacak." diyen Dombrovskis, ekonomik etkinin çatışmanın süresine ve bölgesel yayılımına bağlı olacağını anımsattı."

Dombrovskis, "Çatışmanın birkaç hafta içinde kontrol altına alındığı daha hafif bir senaryoda, küresel ve Avrupa ekonomisi üzerinde büyük bir etkisi olmayacağı beklenebilir. Ancak, Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye aksamaları ve Körfez ülkelerinin enerji altyapısına yönelik saldırılar daha uzun sürerse bu küresel ekonomide ve Avrupa ekonomisinde önemli bir stagflasyon şokuna yol açabilir. Bu da daha yüksek enerji fiyatlarına, daha fazla enflasyona, güven kaybına, tedarik zinciri aksamalarına ve daha sıkı finansman koşullarına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çatışma ne kadar hızla sonlanırsa bunun küresel ekonomiye etkisinin o derece sınırlı olacağını belirten Dombrovskis, "Ekonomi üzerindeki birincil etki kanalı enerji arzındaki aksamalar ve enerji fiyatlarıdır. Bu nedenle, daha sonra kapsayıcı bir toplantıda, özellikle enerji piyasaları üzerindeki etki ve olası politika yanıtı konusunda özel bir görüşme yapacağız." dedi.

Dombrovskis, AB Komisyonu'nun olası adımlar üzerinde çalıştığına dikkati çekerek, "Üzerinde durulan seçeneklerden biri de bu aksama sırasında daha fazla petrol arzı sağlamak için petrol rezervlerinin serbest bırakılması." ifadelerini kullandı.