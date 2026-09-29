AB Enerji Üyesi Jorgensen, 100 milyar avroyu aşan ek ödeme yapıldığını söyledi - Son Dakika
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AB Enerji Üyesi Jorgensen, 100 milyar avroyu aşan ek ödeme yapıldığını söyledi

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AB Komisyonu Enerji Üyesi Dan Jorgensen, AB'nin bu yıl aynı miktarda petrol ve doğal gaz için 100 milyar avroyu aşan ek ödeme yaptığını söyledi. Jorgensen, ithal fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması gerektiğini, artan fiyatların vatandaş ve sanayiye zarar verdiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, AB'nin bu yıl aynı miktarda petrol ve doğal gaz için 100 milyar avrodan fazla ek ödeme yaptığını, ithal fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi.

Jorgensen, AB Dönem Başkanı İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen AB enerji bakanları toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın enerji konusunda çok ciddi durumda olduğuna işaret eden Jorgensen, "Bu yıl, tek bir molekül daha fazla gaz ya da petrol almadan enerji için ödediğimiz ekstra tutar 100 milyar avroyu aştı." diye konuştu.

Jorgensen, dünyanın başka yerlerinden gelen enerji kaynaklarına bağımlı olmanın kötü ve sürdürülemez olduğunu belirtti.

Küresel piyasada enerji fiyatlarının yükselmesinin AB vatandaşlarına ve sanayisine zarar verdiğini anlatan Jorgensen,"Bu bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor. Fosil yakıtların, yani ithal edilen, kirli ve pahalı moleküllerin yerini yerel kaynaklı enerjiyle değiştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Jorgensen ABD'nin dizel ihracat yasağı planı konusunda bir soru üzerine, "Amerikalı mevkidaşıma ve kamuoyuna çok net bir mesaj ilettim. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde enerjinin serbestçe akmaması ne ABD'nin ne de bizim çıkarımızadır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Jorgensen'in üye ülkelerin enerji bakanlarına geçen hafta gönderdiği mektup basına sızmıştı.

Jorgensen, mektupta üye ülkelerden doğal gaz ve elektrik talebini düşürecek tedbirler uygulamalarını istemişti.

AB genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 70 civarında bulunuyor. Bu seviye geçmiş yılların aynı döneminin çok altında seyrediyor.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ABD ve İsrail'in İran'a saldırılara başladığı 28 Şubat öncesinde doğal gaz megavatsaat fiyatı 30 avro seviyesindeydi. Bugün ise Avrupa piyasalarında doğal gazın megavatsaat fiyatı 72 avro civarında bulunuyor.

Kaynak: AA
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