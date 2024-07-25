AB, Fransa'ya sürdürülebilir biyometan üretimi için 1,5 milyar avro kamu desteği sağlamayı onayladı - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Fransa'ya sürdürülebilir biyometan üretimi için 1,5 milyar avro kamu desteği sağlamayı onayladı

AB Komisyonu, Fransa'nın sürdürülebilir biyometan yatırımlarını destekleme planını onayladı. Fransa, doğal gaz şebekesine bağlanacak biyometan üretimini teşvik etmek için hazırladığı planı Komisyona sundu. Plan kapsamında, 25 gigavatın üzerinde biyometan üretecek yeni tesisler rekabetçi bir ihale süreciyle desteklenecek. Kamu desteği, doğal gaz fiyatı ile metan fiyatı arasındaki farka denk gelecek iki yönlü sözleşmelerle sağlanacak. Bu girişim, yeşil dönüşümü hızlandırarak enerjide bağımsızlığı artıracak ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacak.

25.07.2024 14:33
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Avrupa Birliği (AB), Fransa'da sürdürülebilir biyometan üretimine 1,5 milyar avro kamu desteği sağlanmasına onay verdi.

AB Komisyonu, Fransa'nın net sıfır ekonomiye geçişi teşvik etmek amacıyla sürdürülebilir biyometan yatırımlarını destekleme planının onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, Fransa'nın, doğal gaz şebekesine bağlanacak sürdürülebilir biyometan üretimini desteklemeye yönelik hazırladığı planı Komisyona sunduğu belirtildi.

Ülkenin yılda 25 gigavatın üzerinde biyometan üretecek yeni tesisleri rekabetçi ve şeffaf bir ihale süreciyle destekleyeceği kaydedilen açıklamada, kamu desteğinden faydalanacak tesislerin 36 ay içinde tamamlanıp faaliyete geçmesi gerekeceği ifade edildi.

Açıklamada, tedbirle sürdürülebilir biyometan üretimine 1,5 milyar avroluk kaynak sağlanacağı, bunun piyasadaki doğal gaz fiyatı ile metan fiyatı arasındaki farka denk gelecek iki yönlü sözleşmelerle verileceği bildirildi.

Girişimin yeşil dönüşümü hızlandıracağı, enerjide bağımsızlığı artıracağı ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, bu çerçevede planın AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğu belirtildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: AA

Fransa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Fransa'ya sürdürülebilir biyometan üretimi için 1,5 milyar avro kamu desteği sağlamayı onayladı - Son Dakika

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