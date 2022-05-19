AB, gaz depolarını kışa kadar dolduracak - Son Dakika
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AB, gaz depolarını kışa kadar dolduracak

19.05.2022 14:37
AB, gaz depolarını kışa kadar dolduracak

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerdeki yer altı doğal gaz depolarının gelecek kışa kadar en az yüzde 80 oranında doldurulmasını zorunlu hale getirecek mevzuatta uzlaşı sağladı.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerdeki yer altı doğal gaz depolarının gelecek kışa kadar en az yüzde 80 oranında doldurulmasını zorunlu hale getirecek mevzuatta uzlaşı sağladı.

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile üye ülkeler arasında ülkelere doğal gaz depolama sınırı getiren mevzuata ilişkin yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Buna göre, üye ülkeler yer altı doğal gaz depolarını bu yılın kış dönemine kadar en az yüzde 80 doluluk seviyesine çıkaracak.

Söz konusu doluluk oranının daha sonraki yılların kış dönemi öncesinde ise en az yüzde 90 seviyesinde olması gerekecek.

Aynı zamanda AB, 2022 yılında doğal gaz depolarının ortak biçimde doldurulması için de ortak çalışma yapacak.

Doldurma yükümlülüğünün önemli depolama kapasitesine sahip olan ülkeleri olumsuz etkilemesinin önlenmesi sağlanacak. Kapasitesi yüksek ülkelerin yıllık gaz tüketiminin yüzde 35'ini depolaması yeterli olacak.

Doğal gaz depolama kapasitesi olmayan ülkelerin diğer ülkelerdeki rezervlere erişimi sağlanacak.

Yeraltı depolama tesisi olmayan üye ülkeler, dolum sorumluluğunun mali yükünü paylaşacak.

Dolum takip sistemi ile sezon boyunca gaz kapasitelerindeki değişiklikler yakın biçimde takip edilecek.

Söz konusu dolum zorunluluğu, AB gaz sistemleriyle doğrudan bağlantısı olmayan Malta, İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uygulanmayacak.

AB'nin doğal gaz tedarikinde ilk sırayı yüzde 40 ile Rusya alıyor. AB geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküp doğal gaz ithal etti.

AB'nin doğal gaz depo doluluk oranları geçtiğimiz kış mevsiminde normal seviyelerin çok altında kalmıştı.

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Kaynak: AA

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