AB ile Çin Ticaret Toplantısı Brüksel'de Yapıldı - Son Dakika
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AB ile Çin Ticaret Toplantısı Brüksel'de Yapıldı

30.06.2026 14:31
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AB ve Çin, ticaret ilişkilerindeki sorunları ele almak için Brüksel'de bakanlar düzeyinde toplandı.

Avrupa Birliği (AB) ile Çin, ikili ticaret ve yatırım ilişkilerindeki sorunları ele almak, ticari dengesizlikleri azaltmak ve anlaşmazlıkları yönetmek amacıyla yeni oluşturulan bakanlar düzeyindeki istişare mekanizmasının ilk toplantısını Brüksel'de gerçekleştirdi.

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao, Brüksel'de AB-Çin Ticaret ve Yatırım İstişareleri (TIC) kapsamında ilk kez bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiride, yeni mekanizmanın temel amacının ticaret ve yatırım politikalarına ilişkin bakanlar düzeyindeki diyaloğu güçlendirmek, ikili ekonomik ilişkileri istikrara kavuşturmak ve daha dengeli hale getirmek olduğu belirtildi.

Bildiride, AB ile Çin arasındaki ticaret ilişkilerini etkileyen sorunların ele alınmasının önemine işaret edilerek, bu sorunlara yönelik pratik çözümler geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı.

Ticaret ve yatırım dengesinin sağlanması, ihracat kontrolleri, fikri mülkiyet hakları ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformu olmak üzere 4 çalışma alanı belirlendiği kaydedilen bildiride, tarafların bu başlıklarda teknik düzeyde çalışmalar yürütmesi için yetkilileri görevlendirdiği, bakanlar düzeyindeki bir sonraki toplantının ise 2026 sonbaharında yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Bildiride, AB ile Çin'in ayrıca ticaret akışlarına ilişkin veri paylaşımı yapılması, ticaretin izlenmesi ve teknik çalışmaların desteklenmesi amacıyla ortak bir izleme mekanizması kurulması konusunda da anlaştığı ifade edilerek, bu mekanizmanın şeffaflığın artırılması, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve ticari anlaşmazlıkların daha etkin yönetilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği vurgulandı.

Tarafların gümrük tarifeleri ve tarife dışı engeller konusunda olası düzenlemeleri ele aldığı, karşılıklı pazar erişimine ilişkin sorun listelerini paylaşarak görüşmeleri sürdürme kararı verdiği aktarılan bildiride, nadir toprak elementleri ile diğer kritik ham madde ve minerallere ilişkin AB-Çin İhracat Kontrol Diyaloğu'nun bugüne kadarki olumlu sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Bildiride, tarafların DTÖ reformunda somut ilerleme sağlanması ve örgütün etkinliğinin artırılması amacıyla iş birliğini güçlendirme konusunda görüş birliğine vardığı, fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanmasında etkinlik, adalet ve şeffaflığın artırılmasına yönelik çalışmaları sürdüreceğinin altı çizildi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Ekonomi, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB ile Çin Ticaret Toplantısı Brüksel'de Yapıldı - Son Dakika

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