AB ile Kenya arasında ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) ile Kenya arasında karşılıklı ticareti ve yatırımları artıracak anlaşma yürürlüğe girdi.

AB Komisyonu, Kenya ile stratejik ortaklık kapsamında geliştirilen AB-Kenya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın bugün uygulamaya konduğunu açıkladı.

Anlaşmanın karşılıklı ticareti ve yatırımları artıracağına işaret edilen açıklamada, bunun güvenilir ortaklar arasındaki bağları kuvvetlendireceği, istihdamı yükselteceği ve ekonomik büyümeyi hızlandıracağı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın sürdürülebilirlik boyutunun da olduğu belirtilerek, "Taahhütler arasında iş gücü sorunları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında bağlayıcı hükümler yer alıyor." ifadesi kullanıldı.

Kenya'nın Doğu Afrika'da ekonomik bir merkez konumunda yer aldığı anımsatılan açıklamada, AB-Kenya ticari ilişkilerinin önemli büyüme potansiyeli olduğu bildirildi.

Anlaşma ile AB pazarının Kenya ürünlerine tamamen açıldığı, bunun AB'nin bu ülkedeki yatırımlarını da teşvik edeceği kaydedildi.

AB ile Kenya arasındaki toplam ticaret 2023'te 3 milyar avro seviyesinde gerçekleşmişti.

İki taraf arasında ekonomik ortaklık anlaşması geçen yılın sonunda imzalanmıştı.

Afrika'da daha etkin bir rol oynamaya çalışan AB, bölge ülkeleriyle yeni ticaret anlaşmaları yapmayı hedefliyor.