AB, Jeotermal Enerji Yatırımlarını Artırıyor

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), jeotermal enerji alanındaki yatırımlara hız verecek.

AB Konseyi, üye ülkelerin enerji bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda jeotermal enerji alanında alınan kararları açıkladı.

AB'de jeotermal enerji tesislerinin daha da artırılacağına işaret edilen açıklamada, jeotermal enerjinin teşvik edileceği belirtildi.

Açıklamada, jeotermal enerjinin hem yerel hem de yenilenebilir bir kaynak olduğu anımsatılarak, bu yatırımların uygun fiyatlı ve güvenli ısınma için kullanılabildiği, istikrarlı biçimde elektrik sağladıkları ifade edildi.

Jeotermal enerjiyle yapıların enerji tüketiminin karbondan arınabileceği ve sanayinin daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale gelebileceğine işaret edilen açıklamada, "AB Konseyi, jeotermal enerjinin daha hızlı yaygınlaştırılmasını, bunun için finansmana daha kolay erişim sağlanmasını, yüksek ilk yatırım maliyetlerinin karşılanmasını, jeotermal sektördeki iş gücünün artırılmasını ve jeotermal enerji araştırmalarında işbirliğinin güçlendirilmesini içeren önlemler alınmasını talep ediyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, AB Konseyinin AB Komisyonundan ısıtma ve soğutmanın karbondan arındırılması konusunda kapsamlı bir strateji hazırlamasını, bu stratejide jeotermal enerjinin dağıtımını hızlandırmak için somut önlemler içeren bir Avrupa jeotermal eylem planı yapılmasını talep ettiği belirtildi.

AB ülkelerinin jeotermal enerjinin kullanımını kolaylaştırmak için adımlar atmasının önemine işaret edilen açıklamada, jeotermal tesislerin izin süreçlerine hız verilmesi gerektiği bildirildi.