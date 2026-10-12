AB, KOBİ'lerin savunma ürünlerine 115 milyon avroluk AGILE desteğini onayladı - Son Dakika
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AB, KOBİ'lerin savunma ürünlerine 115 milyon avroluk AGILE desteğini onayladı

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AB ülkeleri, KOBİ'lerin yenilikçi savunma ürünlerine 115 milyon avroluk AGILE desteği sağlayacak programı onayladı. Program, prototiplerin hızla operasyonel kullanıma hazırlanmasını ve ürünlerin 1 ila 3 yıl içinde silahlı kuvvetlerin kullanımına sunulmasını öngörüyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yenilikçi savunma ürünleri geliştiren KOBİ'lere finansman sağlayacak 115 milyon avroluk programı kabul etti.

AB Konseyi, Çevik ve Hızlı Savunma İnovasyonu Programı'nı (AGILE) kuran düzenlemenin üye ülkeler tarafından onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, 115 milyon avroluk programın yeni kurulan ve büyüme aşamasındaki şirketler de dahil KOBİ'lerin geliştirdiği yeni ve çığır açıcı savunma ürünlerine hızlı ve hedefli mali destek sağlayacağı belirtildi.

Programla, yenilikçi savunma ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve test edilmesinin destekleneceği ifade edilen açıklamada, prototiplerin operasyonel kullanıma hazır hale getirilmesinin hızlandırılacağı vurgulandı.

Açıklamada, sivil teknolojilerin savunma uygulamalarına uyarlanmasını da kapsayan programın, geliştirme ile sahada kullanım arasındaki boşluğu kapatmayı amaçladığına işaret edildi.

AGILE kapsamında hibe tahsis sürecinin 4 ayda, desteklenen ürün ve teknolojilerin ise 1 ila 3 yıl içinde silahlı kuvvetlerin kullanımına sunulmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, KOBİ'lerin test ve deneme tesislerine erişiminin hızlandırılacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, desteklenen ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla söz konusu işletmeler ile büyük savunma şirketleri arasında işbirliği imkanlarının geliştirileceğine işaret edilirken program kapsamında geliştirilen ürünlerin tedarik süreçlerinin de basitleştirileceği bildirildi.

Avrupa Parlamentosunun da onayladığı düzenleme bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Program kapsamında proje teklif çağrısının ise 2027 başında yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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