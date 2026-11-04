AB Komisyonu 2027'de bürokrasiyi azaltıp enerji ve rekabetçiliğe odaklanacak - Son Dakika
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AB Komisyonu 2027'de bürokrasiyi azaltıp enerji ve rekabetçiliğe odaklanacak

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AB Komisyonu, 2027 programında rekabetçilik ve enerji fiyatlarına odaklanıp bankacılık, ulaştırma ve dijital piyasalarda sadeleştirme teklifleri sunacak. Komisyonun sunduğu 12 torba yasanın tahmini yıllık tasarrufu KOBİ'ler için 7,7 milyar avro dahil 22 milyar avroyu aşıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2027 çalışma programında rekabetçilik ve enerji fiyatlarına odaklanırken bankacılık, ulaştırma, dijital piyasalar, konut ve izin süreçlerinde kuralları sadeleştirecek yeni teklifler sunacak.

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, Brüksel'de düzenledikleri basın toplantısında, Komisyonun 2027 çalışma programını ve sadeleştirme, uygulama ve yaptırımlara ilişkin yıllık raporunu açıkladı.

Sefcovic, AB Komisyonu tarafından kabul edilen çalışma programının Avrupa'nın daha güçlü ve bağımsız hale gelmesini amaçladığını belirtti.

Programın mevcut politika ve kuralların uygulanmasına odaklandığını anlatan Sefcovic, "Gelecek yılın temel politika öncelikleri, Avrupalıların ve Avrupa işletmelerinin taleplerine yanıt verecek şekilde rekabetçilik ve enerji fiyatlarıdır." ifadelerini kullandı.

Sefcovic, gelecek yıl için 23 yeni girişim belirlediklerini, bunların 10'unda sadeleştirmenin temel hedefler arasında yer aldığını anlattı.

İlerleme ihtimali sınırlı olanların da aralarında bulunduğu 19 dosyanın geri çekilmesini ve 14 düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasını teklif ettiklerini anlatan Sefcovic, ihtiyaç duyulması halinde çalışma programında bulunmayan girişimlerin de gündeme getirilebileceğini kaydetti.

Bürokratik işlemler azaltılacak

Dombrovskis de bürokratik işlemlerin azaltılmasıyla işletmelerin yenilik ve büyümeye daha fazla odaklanabileceklerini söyledi.

AB Komisyonunun bugüne kadar çeşitli düzenlemeleri bir arada sadeleştiren 12 torba yasa sunduğunu anlatan Dombrovskis, "Bunların sağlayacağı tahmini yıllık tasarruf, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için 7,7 milyar avro dahil olmak üzere 22 milyar avroyu aşıyor." ifadelerini kullandı.

Dombrovskis, sadeleştirme çalışmalarının veri koruma, siber güvenlik ve yapay zeka yükümlülükleri arasında daha fazla uyum sağlanmasını, özellikle KOBİ'lerin raporlama yüklerinin azaltılmasını, çevresel değerlendirmelerin hızlandırılmasını ve sınır ötesi vergi işlemlerinin kolaylaştırılmasını içerdiğini anlattı.

Üye ülkelerin AB kurallarını ulusal mevzuata aktarırken ilave yükümlülükler getirmesini önlemeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Dombrovskis, "2027 için sadeleştirme öncelikleri bankacılık, ulaştırma, dijital piyasalar, konut ve izin süreçlerinin hızlandırılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiDünyaSon Dakika

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