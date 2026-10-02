AB Komisyonu olası dizel ihracat yasağına karşı çıktı, ABD'ye güveni zedeler dedi - Son Dakika
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AB Komisyonu olası dizel ihracat yasağına karşı çıktı, ABD'ye güveni zedeler dedi

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AB Komisyonu Sözcüsü Itkonen, ABD'nin olası dizel ihracat yasağına karşı olduklarını, bunun ABD'ye duyulan güveni zedeleyeceğini söyledi. Avrupa'da şubat sonundan bu yana doğal gaz fiyatları yüzde 140, dizel fiyatları iki kat arttı; bu vatandaş ve sanayiyi olumsuz etkiliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, dizel ihracatına yönelik olası bir yasağın kimseye fayda sağlamayacağını belirterek, böyle bir adımın ABD'ye güvenilir bir ortak olarak duydukları güveni zedeleyeceğini söyledi.

Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD yönetiminin gündeme getirdiği dizel ihracatının yasaklanması konusunda değerlendirmede bulundu.

Dizel ihracatına yasak getirilmesine karşı olduklarını vurgulayan Itkonen, "Dizele yönelik herhangi bir yasağı tamamen reddediyoruz. Böyle bir yasak kimseye fayda sağlamaz. ABD'ye güvenilir bir ortak olarak duyduğumuz güveni zedeler." diye konuştu.

Itkonen, AB'nin Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) çerçevesinde ortak hareket etmeye hazır olduğunu belirterek, stokların olası serbest bırakılmasını organize etmenin IEA'nın görevi olduğunu söyledi.

AB Komisyonu ile üye ülkeler arasında bu sabah Enerji Birliği Görev Gücü koordinasyon toplantısı yapıldığını dile getiren Itkonen, bundan sonraki adımları bekleyeceklerini ifade etti.

Itkonen, konunun daha ayrıntılı ele alınması amacıyla öğleden sonra liderler arasında telefon görüşmesi yapılabileceğini belirtti.

Enerji Birliği Görev Gücünün ihtiyaç halinde hızlı siyasi koordinasyon sağlayan gayriresmi bir grup olduğunu söyleyen Itkonen, bu yapının petrol veya doğal gaz stoklarını koordine etmediğine dikkati çekti.

Itkonen, stoklara ilişkin koordinasyonun farklı doğal gaz ve petrol koordinasyon gruplarında yürütüldüğünü, üye ülkelerin petrol rezervlerini Petrol Koordinasyon Grubunda ele aldığını ifade etti.

Stoklara ilişkin görüşmeler konusunda şu aşamada yorum yapmayacağını belirten Itkonen, stokların serbest bırakılmasının IEA tarafından organize edildiğini yineledi.

AB genelinde akaryakıt fiyat artışı

Avrupa'da şubat sonundan bu yana doğal gaz fiyatları yüzde 140 oranında artarken, dizel fiyatları da iki katına çıktı. Enerji ürünlerindeki fiyat artışları vatandaşları ve sanayiyi olumsuz etkiliyor.

ABD Başkanı Trump, bu hafta dizel ihracatına kısıtlama getirme seçeneğinin halen gündemde olduğunu açıklamıştı.

ABD yönetiminin, yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla AB ülkelerinden stratejik rezervlerindeki dizelin üçte birini piyasaya sürmelerini istediği basına sızmıştı.

Kaynak: AA
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