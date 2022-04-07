AB Komisyonu Üyesi Simson: "Rus enerjisine bağımlılıktan kurtulma gerekliliğimiz bir aciliyet" - Son Dakika
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AB Komisyonu Üyesi Simson: "Rus enerjisine bağımlılıktan kurtulma gerekliliğimiz bir aciliyet"

07.04.2022 12:13
AB Komisyonu Üyesi Simson: "Rus enerjisine bağımlılıktan kurtulma gerekliliğimiz bir aciliyet"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, AB'nin Rusya'dan gelen enerji kaynaklarına fazlasıyla bağımlı olduğunu belirterek, "Bunu sürdürdüğümüz sürece değişmesi gereken enerji geleceğimizi tam olarak kontrol edemeyiz.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, AB'nin Rusya'dan gelen enerji kaynaklarına fazlasıyla bağımlı olduğunu belirterek, "Bunu sürdürdüğümüz sürece değişmesi gereken enerji geleceğimizi tam olarak kontrol edemeyiz. Bu, yeni bir öncelik değil ama yeni bir aciliyet." dedi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Gas Infrastructure Europe (GIE)" tarafından düzenlenen enerji konferansında değerlendirmelerde bulunan Simson, Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin AB'nin enerjide atacağı adımları gözden geçirmesine neden olduğunu söyledi.

Simson, hidrojenin yanı sıra yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapmayı amaçladıklarının altını çizerek, enerji verimliliğinin önemine vurgu yaptı.

Yeni altyapı yatırımları ve planlara ilişkin ilgili mercilere mayısta bir öneride bulunacaklarına dikkati çeken Simson, "AB, Rusya'dan gelen enerji kaynaklarına fazlasıyla bağımlı durumda. Bunu sürdürdüğümüz sürece değişmesi gereken enerji geleceğimizi tam olarak kontrol edemeyiz. Bu, yeni bir öncelik değil ama yeni bir aciliyet." ifadelerini kullandı.

Simson, doğal gaz depolarının en az yüzde 80 dolu olması gerektiğini vurgulayarak, gelecek kışa kadar bunun yüzde 90'a ulaşması gerektiğini kaydetti.

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'yle yakından çalıştıklarını aktaran Simson, sunacakları önerinin kış mevsiminin yaklaşmasıyla başlayan ısınma sezonu gelmeden kabul edilmesini beklediklerini söyledi.

Simson, Ukrayna-Rusya savaşına işaret ederek, "Amaçlarımıza ulaşmak için birlikte durmamız ve çalışmamız gerektiğini anlamalıyız." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Sanayi, Araştırma ve Enerji Komite Başkanı ve Romanya Milletvekili Cristian Bu?oi de Rusya'nın enerjiyi her zaman silah olarak kullandığını savunarak, "Biz bu duruma karşı birlikte durmalıyız. Zamana karşı bir yarış içindeyiz. Gerekli adımları atmalı, depoları doldurmalı ve sonraki kışa hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Ukrayna, Enerji, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB Komisyonu Üyesi Simson: 'Rus enerjisine bağımlılıktan kurtulma gerekliliğimiz bir aciliyet' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB Komisyonu Üyesi Simson: "Rus enerjisine bağımlılıktan kurtulma gerekliliğimiz bir aciliyet" - Son Dakika
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