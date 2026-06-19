AB Liderler Zirvesi'nde Bütçe ve Orta Doğu Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Liderler Zirvesi'nde Bütçe ve Orta Doğu Gündemi

19.06.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB liderleri, bütçe taslağını ve Orta Doğu'daki durumu değerlendiriyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumlarında Birliğin 2028 sonrası bütçesi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacak.

AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanı, zirvenin ikinci gün oturumları kapsamında bir araya geldi.

Zirvenin ilk gününde Ukrayna'ya destek, rekabetçilik, Avrupa'nın ekonomik güvenliği ve Çin ile ilişkiler konuları görüşüldü.

Liderler, Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılması konusunda siyasi uzlaşı sağlarken, Rus ekonomisinin belirli sektörlerini hedef alan yaptırımların yenilenme süresinin 6 aydan 12 aya çıkarılması konusunda mutabakata vardı.

İlk gün görüşmelerinde ayrıca, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın ekibine Rusya ile diplomatik temas kanallarının açık tutulmasına yönelik verdiği talimat da değerlendirildi.

AB liderleri, Birliğin ekonomik çıkarlarını korumak ve Çin kaynaklı riskleri azaltmak amacıyla gerekli araçların geliştirilmesi konusunda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yetki verdi.

Yeni bütçe masada

Zirvenin ikinci gününde liderlerin ana gündem maddesini Birliğin gelecek dönem bütçesi oluşturuyor.

Bu kapsamda liderler, 2028-2034 dönemini kapsayacak yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve'yi (MFF) ele alacak. AB bütçesi, harcama tavanlarının belirlendiği yedi yıllık dönemler için hazırlanıyor.

AB Komisyonu, yeni dönemde bütçenin yaklaşık 2 trilyon avroya çıkarılmasını ve mevcut yapıya göre daha esnek kullanılmasını öneriyor.

Üye ülkelerin bütçenin büyüklüğü, finansman kaynakları ve öncelikleri konusunda farklı pozisyonlar benimsemesi nedeniyle müzakerelerin zorlu geçmesi bekleniyor.

Yeni bütçenin 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebilmesi için siyasi anlaşmanın 2026 yılı sonuna kadar sağlanması gerekiyor.

AB'nin 2021-2027 dönemini kapsayan yaklaşık 1,2 trilyon avroluk mevcut bütçesi 2020 yılında kararlaştırılmıştı. Uzun vadeli bütçenin kabulü için Avrupa Parlamentosunun onayı ve üye ülkelerin AB Konseyinde oy birliği gerekiyor.

Bütçe görüşmelerinde üye ülkelerin katkı payları, savunma harcamaları, rekabetçilik, tarım, uyum fonları ve yeni önceliklere ayrılacak kaynaklar konusunda yoğun tartışmalar yaşanması bekleniyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler de değerlendirilecek

Liderler, zirvenin bugünkü oturumlarında Orta Doğu'daki son gelişmeleri de ele alacak.

AB, Washington ile Tahran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşılarken, İran'ın nükleer silah edinmemesi ve balistik füze programı dahil bölgesel istikrarı tehdit eden faaliyetlerine son vermesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürüyor.

Görüşmelerde Gazze'deki insani durum, Filistin yönetiminin reform gündemi ve AB'nin bu sürece sağlayacağı destek de değerlendirilecek. Bazı üye ülkeler İsrailli yetkililere yaptırım uygulanması ve İsrail'e karşı daha sert tedbirler alınmasını talep ederken, Birlik içinde bu konuda ortak bir tutum bulunmuyor.

AB içinde son dönemde, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı yerleşimlerle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar ile bu yerleşimlerde üretilen ürünlerin Avrupa pazarındaki durumuna ilişkin tartışmalar da yoğunlaştı.

Liderlerin ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve ülkedeki güvenlik durumunu da değerlendirmesi bekleniyor.

AB, Lübnanlı makamların devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve silahlı grupların kontrol altına alınmasına yönelik çabalarına desteğini sürdürme yönündeki tutumunu koruyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Liderler Zirvesi'nde Bütçe ve Orta Doğu Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 milyar TL’lik “La Casa De Samsun“ davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum 16 milyar TL'lik "La Casa De Samsun" davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum
İsmail Kartal’ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler
İsmail Kartal’ın Aziz Yıldırım’dan ilk isteği Duyanlar “Süper“ diyor İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor
İBB Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı İBB Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı
Lavrov’un AB çıkışı Bakan Fidan’ı güldürdü Lavrov'un AB çıkışı Bakan Fidan'ı güldürdü

12:08
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi Sonuçlar hayli şaşırtıcı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
11:59
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
11:22
Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı İşte operasyonun perde arkası
Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı? İşte operasyonun perde arkası
11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
11:00
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
10:51
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 12:31:31. #7.12#
SON DAKİKA: AB Liderler Zirvesi'nde Bütçe ve Orta Doğu Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.