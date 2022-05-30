AB Liderler Zirvesi'nde Rusya protestosu - Son Dakika
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AB Liderler Zirvesi'nde Rusya protestosu

30.05.2022 13:19

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi bir grup Ukraynalı, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması için protesto düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi bir grup Ukraynalı, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması için protesto düzenledi.

"Ukrayna'ya Destek" adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısı üzerine çok sayıda Ukraynalı, Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği bina yakınındaki Schuman Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler "Rus gaz ve petrolüne hayır", "Soykırımı finanse etmek nasıl bir duygu?", "Avrupa cesur ol", "Rusya'dan petrol ve gaz alma" yazılı afişler açtı.

Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler, Rusya karşıtı sloganlar attı.

Protestocular, AB üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almamasını talep etti.

Gösterinin, bugün başlayacak ve gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, yaptırımlar ve enerji gibi konularının görüşüleceği AB Lideler Zirvesi öncesi yapılması dikkati çekti.

AB Liderler Zirvesi'nde Rusya protestosu
AB Liderler Zirvesi'nde Rusya protestosu
AB Liderler Zirvesi'nde Rusya protestosu
AB Liderler Zirvesi'nde Rusya protestosu

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AB liderleri Brüksel'de Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde toplanıyor AB liderleri Brüksel'de Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde toplanıyor AB, liderler zirvesi öncesi Rus petrolüne ambargo konusunda anlaşamadı AB, liderler zirvesi öncesi Rus petrolüne ambargo konusunda anlaşamadı
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Liderler Zirvesi'nde Rusya protestosu - Son Dakika


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