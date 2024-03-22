AB Liderleri, Avrupa Yatırım Bankası'nın savunma projelerine daha fazla finansman sağlamasını istedi

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Avrupa Yatırım Bankasının (AYB) borç verme politikasında değişiklik yapılarak Bankanın savunma projelerine daha fazla finansman sağlamasını istedi.

Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisinin savunmayla ilgili kısmı yayınlandı.

Bildiride, AB'nin, artan tehditler ve güvenlik sınamaları karşısında kendi ihtiyaç ve hedeflerini karşılayacak şekilde genel savunma hazırlığını ve yeteneklerini artırmaya kararlı olduğu ifade edildi.

"Avrupa'nın savunma teknolojisi ve endüstriyel tabanı Birlik çapında güçlendirilmelidir." ifadesine yer verilen bildiride, savunma hazırlığının artırılması için ilave çaba gösterileceği bildirildi.

Bildiride, savunma harcamalarını önemli ölçüde artırma ve bu alanda birlikte fazla yatırım yapma taahhüdünün paylaşıldığı ifade edildi.

Avrupa savunma sanayisinin kamu finansmanı ve özel finansmana erişiminin geliştirileceğine işaret edilerek, Komisyon ve Konseyin bu alanda finansmanı harekete geçirmek için gerekli bütün seçenekleri araştıracağı ve haziran ayına kadar rapor sunacağı belirtildi.

Bildiride, "Avrupa Yatırım Bankası, finansman kapasitesini korurken savunma sanayisine kredi verme politikasını ve mevcut çift kullanımlı mal tanımını uyarlamaya çağrılıyor." ifadesi kullanıldı.

AB ülkelerinin savunmada ortak satın almayı geliştireceği ve teşvik edeceği belirtilen bildiride, savunmada ortak yatırımların da artırılacağı kaydedildi.

AB bankası olarak bilinen ve ortak projelere finansman sağlayan Lüksemburg merkezli AYB'nin mevcut kredi politikasında, savunma sanayisine doğrudan finansman sağlanması yer almıyor.

Bankanın, kredi verebileceği çift kullanımlı malların ise öncelikli olarak sivil amaca sahip olması gerekiyor.

Pek çok AB ülkesi, AYB'nin kredi politikasında değişiklik yapılmasını ve Banka'nın savunma alanına destek olmasını istiyordu.