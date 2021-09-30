AB liderleri enerji fiyatlarındaki artışı görüşecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderleri, Brüksel'de gerçekleştirecekleri zirvede Avrupa'da artan enerji fiyatlarını ele alacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sözcüsü Barend Leyts, yaptığı yazılı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışın Brüksel'de 21-22 Ekim'de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi gündemine eklendiğini açıkladı.

Diğer birçok bölgede olduğu gibi Avrupa'da da enerji fiyatlarında önemli bir artış yaşandığını anımsatan Leyts, bu durumun ekonomilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkilerinden kurtulmaya başladığı bir dönemde gerçekleştiğini anımsattı.

Leyts, birçok ailenin halen salgının ekonomik etkisini hissettiğine işaret ederek, "Yüksek enerji fiyatları vatandaşlarımızın alım gücünü ağır baskı altına alıyor." ifadesini kullandı.

Halkın, KOBİ'lerin ve sanayinin endişelerine hızla odaklanmaları gerektiğine dikkati çeken Leyts, 27 üye ülke liderlerinin bu konuda neler yapılabileceğini ele alacaklarını belirtti.

Son dönemde ekonomik toparlanmanın başlaması, küresel doğal gaz talebini artırdı ve doğal gaz arzının sabit kalmasıyla birlikte fiyatlar hızla yükseldi.

Avrupa'da aylık vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı son bir yılda yüzde 600'ün üzerinde arttı.

Bu yükselişte, talepteki artışa rağmen Rusya'dan geçen yıllara göre daha az gaz gelmesi ve kıtanın yer altı depolama tesislerindeki doluluk oranlarının son 10 yıl ortalamasının altında kalması etkili oldu.

Ayrıca, elektrik üretiminin yüzde 20'sinin doğal gazdan karşılandığı Avrupa'da, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde üretimin düşmesi ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin de azalması üretimde gazın payını yükseltti.

Enerji sektöründe arz-talep dengesizliği nedeniyle Avrupa'da elektrik fiyatları da hızla yükseldi.

Piyasalardaki yüksek karbon fiyatlarına rağmen artan enerji talebini karşılamak amacıyla Avrupa'da kömüre talep artış gösterdi. Kömür fiyatları da hızla arttı.

Kış aylarının yaklaşmasıyla Avrupa ülkelerinin doğal gaz talebinin daha da artması, elektrik fiyatlarının daha fazla yükselmesi bekleniyor.

Avrupa'da tüketiciler de artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarından şikayet ediyor.