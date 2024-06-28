AB, Microsoft ve OpenAI ile Google ve Samsung'un yapay zeka ortaklıklarını incelemeye alıyor - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Microsoft ve OpenAI ile Google ve Samsung'un yapay zeka ortaklıklarını incelemeye alıyor

Avrupa Birliği (AB), Microsoft ve OpenAI ile Google ve Samsung arasındaki yapay zeka ortaklıklarını incelemeye aldı. AB Komisyonunun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, yapay zeka alanında atacakları adımları değerlendirdi. Vestager, münhasırlık hükümlerinin rakipler üzerindeki etkisini anlamak için Microsoft ve OpenAI'ye sorular göndereceklerini belirtti. Ayrıca, Google'ın Samsung ile yaptığı anlaşmanın etkilerini de incelemek istediklerini ifade etti. Vestager, yapay zeka alanında hızla harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

28.06.2024 18:55
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Avrupa Birliği (AB), Microsoft ve OpenAI ile Google ve Samsung arasındaki yapay zeka ortaklıklarını incelemeye aldı.

AB Komisyonunun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlenen bir programda yapay zeka alanında atacakları adımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Vestager, belirli "münhasırlık hükümlerinin" rakipler üzerinde olumsuz etkisi olup olmayacağını anlamak için Microsoft ve OpenAI şirketlerine AB rekabet kuralları kapsamında takip soruları gönderileceğini belirtti.

Google'ın Samsung ile yaptığı ve Gemini'nin belirli Samsung cihazlara önceden yüklenmesine ilişkin anlaşmanın etkilerini de daha iyi anlamak istediklerini ifade eden Vestager, büyük teknoloji şirketlerinin daha küçük model geliştiricilerin son kullanıcılara ulaşmasını zorlaştırma riskini gördüklerini söyledi.

Vestager, son dönemde yapay zekanın çok hızlı geliştiğini anımsatarak, bu alana ve piyasadaki çeşitli uygulamalara yönelik sıkı incelemenin devam edeceğini anlattı.

Önemli sanayi ve teknolojik değişikliklerin yaşandığı zamanlarda katı rekabet kurallarına ve uygulamalarına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Vestager, yapay zeka alanında da hızla harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB, Microsoft ve OpenAI ile Google ve Samsung'un yapay zeka ortaklıklarını incelemeye alıyor - Son Dakika

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