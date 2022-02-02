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AB'nin doğal gaz depoları düşük seviyede - Son Dakika

AB'nin doğal gaz depoları düşük seviyede

02.02.2022 17:48
AB'nin doğal gaz depoları düşük seviyede

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, enerji fiyatlarının yüksek, piyasaların oynak olduğunu anımsatarak, Birliğin doğal gaz depolarındaki seviyenin geçen yıla göre daha düşük düzeyde bulunduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, enerji fiyatlarının yüksek, piyasaların oynak olduğunu anımsatarak, Birliğin doğal gaz depolarındaki seviyenin geçen yıla göre daha düşük düzeyde bulunduğunu söyledi.

Simson, Avrupa Parlamentosu (AP) Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesinde, son dönemde artış gösteren doğal gaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Aralık ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarının tarihi zirvelere çıktığını hatırlatan Simson, söz konusu dönemde toptan gaz fiyatlarının megavatsaat fiyatının 180 avroya kadar tırmandığını belirtti.

Simson, Avro Bölgesi'ndeki enflasyon oranının yarısının enerji ürünlerindeki fiyat artışından kaynakladığını hatırlattı.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) teslimatları, ılımlı iklim koşulları ve sanayi tüketiminin azalması sonucunda fiyatların bir ölçüde gerilediğine işaret eden Simson, "Jeopolitik tansiyon nedeniyle enerji fiyatları yüksek ve piyasalar oynak olmayı sürdürüyor." ifadesi kullandı.

Simson, AB gaz depolarındaki seviyenin devamlı azaldığını vurgulayarak, "Halihazırda gaz depoları yüzde 40 seviyesinde bulunuyor. Bu geçmiş yılların aynı döneminin yüzde 10 daha altında." diye konuştu.

Avrupa'ya gaz akışında da olağandışılık yaşandığına dikkati çeken Simson, Batı Avrupa'ya gaz akışı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldığını anlattı.

Simson, enerji piyasalarını yakından takip edeceklerini, olası çeşitli senaryolara yönelik hazırlıklar yapacaklarını belirtti.

Uzun vadede yenilenebilir kaynaklara yatırım ve enerjide arz çeşitlendirmenin önemine işaret eden Simson, 4 Şubat'ta Azerbaycan'daki Güney Gaz Koridoru bakanlar toplantısında ve 7 Şubat'ta AB-ABD Enerji Konseyi'ne katılacağını söyledi.

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Avrupa Birliği, Araştırma, Doğalgaz, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'nin doğal gaz depoları düşük seviyede - Son Dakika Ekonomi


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