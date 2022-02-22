AB'nin organik tarım alanları artıyor - Son Dakika
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AB'nin organik tarım alanları artıyor

22.02.2022 15:00
AB'nin organik tarım alanları artıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) toplam organik tarım alanı 14,7 milyon hektar olarak belirlendi.

Avrupa Birliği'nin (AB) toplam organik tarım alanı 14,7 milyon hektar olarak belirlendi.

Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede 2020 yılındaki organik tarım alanları hakkında verileri yayımladı.

Buna göre, Avrupa'da son yıllarda organik tarım yapılan alan artış gösterdi.

AB ülkelerinde 2012 yılında 9,5 milyon hektar olan organik tarım alanı, yüzde 56 artarak 2020'de 14,7 milyon hektarı buldu. Böylece AB ülkelerinin toplam kullanılan tarımsal alanının yüzde 9,1'inde organik tarım gerçekleştirildi.

Polonya dışındaki bütün AB üyesi ülkelerde 2012-2020 arasında organik tarım yapılan alan arttı.

AB ülkeleri arasında kullanılan tarımsal alanın en büyük kısmında organik tarım yapılan ülke Avusturya oldu. Avusturya'da toplam tarımsal alanın yüzde 25'i, Estonya'da yüzde 22'si ve İsveç'te yüzde 20'sinde organik tarım yapıldı.

En düşük organik tarım alan oranına sahip ülkeler ise Malta, İrlanda, Bulgaristan ve Polonya olarak belirlendi.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Organik Tarım, Polonya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'nin organik tarım alanları artıyor - Son Dakika Ekonomi


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