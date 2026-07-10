AB Nüfusu 452 Milyona Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Nüfusu 452 Milyona Ulaştı

10.07.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026'da AB nüfusu 706 bin artarak 452 milyon oldu, en kalabalık ülke Almanya.

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin toplam nüfusu bu yıl itibarıyla 452 milyona ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 1 Ocak 2026 tarihindeki nüfus verilerini yayımladı.

Buna göre, AB nüfusu 2026 başında bir önceki yıla kıyasla 706 bin kişi artarak 452 milyon oldu.

Böylece, 2021 yılında Kovid-19 salgını döneminde yaşanan düşüşün ardından AB nüfusu üst üste beşinci yıl büyümesini sürdürdü. AB nüfusu son 10 yılda 8 milyon, son 20 yılda ise 16 milyon kişi arttı.

Bu yılın başında AB ülkeleri arasında en kalabalık ülke 83,5 milyon nüfusla Almanya olurken, onu 69,1 milyonla Fransa, 58,9 milyonla İtalya 49,6 milyonla, İspanya ve 36,3 milyonla Polonya izledi.

Veriler, AB'de 2012'den bu yana doğumlardan fazla ölüm yaşanması nedeniyle nüfusun doğal yolla azaldığını ancak bu kaybın net göç sayesinde telafi edildiğini gösterdi. Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus ise 86 milyon 92 bin 168 olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Nüfusu 452 Milyona Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor
Ordu’daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı Ordu'daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı
CHP’li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz’dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

13:39
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
13:27
Çin’den dünyaya gözdağı Denizaltından balistik füze fırlattı
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı
13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 14:21:31. #7.13#
SON DAKİKA: AB Nüfusu 452 Milyona Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.