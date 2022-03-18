AB, ocakta 36 milyar avro ticaret açığı verdi - Son Dakika
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AB, ocakta 36 milyar avro ticaret açığı verdi

18.03.2022 13:58
AB, ocakta 36 milyar avro ticaret açığı verdi

Avrupa Birliği (AB), ocak ayında toplam 36 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Avrupa Birliği (AB), ocak ayında toplam 36 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artarak 178,2 milyar avroya, ithalatı da yüzde 52,4 yükselerek 214,2 milyar avroya çıktı. Böylece AB'nin dış ticaret açığı ocak ayında 36 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, ocakta 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 18,9 yükselişle 199,5 milyar avro, ithalat da yüzde 44,3 artışla 226,7 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret açığı, ocakta 27,2 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 35,4 milyar avro ile ABD, 23,3 milyar avro ile Birleşik Krallık, 16,2 milyar avro ile Çin, 12,9 milyar avro ile İsviçre, 7,1 milyar avro ile Rusya ve 6,4 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 50 milyar avro ile Çin, 21,8 milyar avro ile ABD, 19 milyar avro ile Rusya, 13,8 milyar avro ile Birleşik Krallık, 10,4 milyar avro ile Norveç, 10,3 milyar avro ile İsviçre ve 8 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

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Avrupa Birliği, Türkiye, İhracat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, ocakta 36 milyar avro ticaret açığı verdi - Son Dakika


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