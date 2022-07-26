AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı - Son Dakika
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AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı

26.07.2022 15:00
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımların 31 Ocak 2023'e kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle uygulanan ekonomik yaptırımlara ilk olarak 2014 yılında başladığı anımsatılan açıklamada, bu yaptırımların kapsamının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile birlikte şubat ayından itibaren genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, halihazırda yaptırımların finans, enerji, sanayi, ulaşım, teknoloji, çift kullanımlı ürünler ve lüks malları da içeren geniş bir alana yayıldığı hatırlatıldı.

AB, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından 7 yaptırım paketi uygulamaya koydu. Bu kapsamda Rusya'dan altın, petrol ve kömür ithalatı yasaklandı. Pek çok Rus bankası uluslararası ödeme sitemi SWIFT'ten çıkarıldı.

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AB Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı AB Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı - Son Dakika

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