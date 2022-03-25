AB, tarım ürünleri ticaretinde 47 milyar avro fazla verdi - Son Dakika
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AB, tarım ürünleri ticaretinde 47 milyar avro fazla verdi

25.03.2022 14:36
AB, tarım ürünleri ticaretinde 47 milyar avro fazla verdi

Avrupa Birliği, (AB) geçen yıl tarımsal ürün ticaretinden 47 milyar avro ticaret fazlası elde etti.

Avrupa Birliği, (AB) geçen yıl tarımsal ürün ticaretinden 47 milyar avro ticaret fazlası elde etti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2021 yılı tarımsal ürün ticaretine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, geçen yıl AB üyesi 27 ülkenin tarımsal ürün ticareti bir önceki yıla kıyasla 20,7 milyar avro artarak 347 milyar avroya ulaştı.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri 197 milyar avroluk tarımsal ürün ihraç ederken, 150 milyar avroluk ürünü ithalatına imza attı.

Böylece, AB, 2021'de tarımsal ürün ticaretinde 47 milyar avroluk fazla verdi.

AB, en fazla tarımsal ürünü İngiltere'ye sattı.

AB, toplam tarımsal ürün ihracatının yüzde 21'i İngiltere'ye, yüzde 12'si ABD'ye, yüzde 8'i Çin'e yüzde 5'i İsviçre'ye, yüzde 4'ü de Japonya ve Rusya'ya gerçekleştirildi.

Birliğin tarımsal ürün ithalatında ilk sırayı yüzde 9'luk payla Brezilya ve İngiltere aldı. Bu ülkeleri yüzde 6'yla ABD, yüzde 5'le Norveç, Çin ve Ukrayna izledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, England, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, tarım ürünleri ticaretinde 47 milyar avro fazla verdi - Son Dakika


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