AB, ticari gerilim sonrası Kanada ile ilişkilerini derinleştirmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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AB, ticari gerilim sonrası Kanada ile ilişkilerini derinleştirmeye hazırlanıyor

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AB, ABD ile Kanada arasındaki ticari gerilimin ardından Ottawa yönetimiyle ekonomi, ticaret, savunma ve Arktik güvenliği gibi alanlardaki işbirliğini geliştirmeye hazırlanıyor. Taraflar, Kanada'nın AB Tek Pazarı ile bağlarının güçlendirilmesinden Erasmus'a katılımın genişletilmesine kadar birçok seçeneği değerlendiriyor.

Avrupa Birliği (AB), ABD ile Kanada arasındaki ticari gerilimin ardından Ottawa yönetimiyle ekonomi, ticaret, eğitim, savunma ve Arktik güvenliği gibi çeşitli alanlardaki işbirliğini geliştirmeye hazırlanıyor.

Politico'nun AB kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kanada ile AB arasında karşılıklı ilişkileri güçlendirilecek adımlar üzerinde çalışılıyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, bu hafta Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kuruluna hitap edecek.

Ekim ayında ise Montreal'de AB-Kanada Zirvesi düzenlenecek. Bu zirve öncesinde taraflar karşılıklı ilişkileri güçlendirecek çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.

Bu kapsamda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 16 Eylül'de yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasında Kanada'ya yönelik somut işbirliği önerileri açıklaması bekleniyor.

Kritik ham maddeler, dijital ticaret, eğitim, nitelikli iş gücünün hareketliliği, savunma ve Arktik güvenliği gibi alanları kapsayan seçenekler üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Gündeme getirilen en iddialı seçenekler arasında, Kanada'nın AB Tek Pazarı ile bağlarının güçlendirilmesi ve mevcut ticari ilişkilerin İsviçre ile Norveç'in Birlik'le sahip olduğu bütünleşme düzeyine yaklaştırılması yer alıyor.

Böyle bir düzenlemenin Kanadalılara AB ülkelerinde yaşama ve çalışma imkanı sağlaması, Kanada şirketlerinin de yaklaşık 450 milyon tüketicinin bulunduğu Birlik pazarına erişimini kolaylaştırması öngörülüyor. Ancak coğrafi olarak Avrupa'dan bu kadar uzak bir ülkeye söz konusu hakların verilmesinin başka bir örneği bulunmuyor.

Yeni ve daha derin bir ortaklık kurmak için çalışılıyor

Kanada Başbakanı Carney, dün Toronto'da yaptığı açıklamada, ülkesinin AB'ye üye olmayı amaçlamadığını ancak Birlik ile yeni ve daha derin bir ortaklık kurmak için görüşmelere hazırlandığını açıkladı.

AB ile ortak değerler, öncelikler ve birbirini tamamlayan ekonomik kapasitelere dayanan "özgün bir ittifak" oluşturmak istediklerini belirten Carney, bu ortaklığın Kanada ile Avrupa arasındaki ekonomik, siyasi ve stratejik bağları önemli ölçüde güçlendirebileceğini ifade etti.

Carney'nin AB ile ilişkilere yönelik yaklaşımını 17 Eylül'de Avrupa Parlamentosu'nda yapacağı konuşmada daha ayrıntılı biçimde açıklaması bekleniyor.

Carney'nin özel bir temsilciyi AB'ye tam üyelik dışında mümkün olan en kapsamlı işbirliği seçeneklerini araştırmakla görevlendirdiği de ifade ediliyor.

AB ile Kanada arasında işbirliğinin artırılabileceği başlıca alanlardan birini kritik ham maddeler oluşturuyor.

Bakır, molibden, alüminyum, nikel, lityum, kobalt ve nadir toprak elementleri bakımından zengin rezervlere sahip Kanada, bu ham maddeleri işleyecek maden, tesis ve rafinerileriyle AB açısından önemli bir tedarikçi olarak öne çıkıyor.

Değerlendirilen seçenekler arasında Kanada'nın AB'nin eğitim programı Erasmus'a katılımının genişletilmesi de bulunuyor.

Sanatçıların geçici seyahatlerini kolaylaştıracak vize düzenlemeleri ile bazı mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması öneriler arasında yer alıyor.

AB-Kanada Dijital Ticaret Anlaşması'nın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor

Tarafların ticari ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında, 2016'da imzalanan ancak bazı AB ülkelerinin henüz resmen onaylamadığı Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşması'nın (CETA) onay sürecinin tamamlanması da hedefleniyor.

Kanadalı şirketlere, AB'nin yeşil ve enerji yoğun sektörlerde Avrupa şirketlerine öncelik vermeyi amaçlayan düzenlemeleri kapsamında kamu ihalelerine ayrıcalıklı erişim sağlanması da değerlendiriliyor.

AB ve Kanada, internet üzerinden yapılan ticari faaliyetleri ve dijital ekonominin diğer alanlarını kapsayacak AB-Kanada Dijital Ticaret Anlaşması'nı da yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.

Savunma, güvenlik ve Arktik bölgesi, ilişkilerin güçlendirilmesi planlanan alanlar arasında yer alıyor.

Kanada, AB'nin 150 milyar avroluk Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) savunma finansmanı programına da erişim sağlamıştı.

Ekonomisi uzun yıllardır ABD pazarıyla güçlü biçimde bağlantılı olan Kanada, Washington ile ilişkilerde artan belirsizlik karşısında dış ticaretini çeşitlendirmeye ve Avrupa dahil diğer ortaklarla bağlarını güçlendirmeye yöneldi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Savunma, Ekonomi, Ottawa, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, ticari gerilim sonrası Kanada ile ilişkilerini derinleştirmeye hazırlanıyor - Son Dakika

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