AB, Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatını kolaylaştıracak - Son Dakika
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AB, Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatını kolaylaştıracak

12.05.2022 16:19
AB, Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatını kolaylaştıracak

Avrupa Birliği (AB), limanları Rusya tarafından bloke edilen Ukrayna'dan tarım ürünleri ihracatını tren ve kamyonlarla gerçekleştirmeyi planlıyor.

Avrupa Birliği (AB), limanları Rusya tarafından bloke edilen Ukrayna'dan tarım ürünleri ihracatını tren ve kamyonlarla gerçekleştirmeyi planlıyor.

AB Komisyonu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle limanlarını kullanamayan Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatına yardımcı olmak için hazırladığı yeni planı açıkladı.

Buna göre, AB ülkeleri ile Ukrayna arasındaki sınır geçişleri kolaylaştırılacak ve AB ülkeleri sınır geçiş noktalarındaki prosedürler hızlandırılacak.

Ukrayna'dan tarımsal ürün sevkiyatlarına öncelik verilirken bu ülkeden AB ülkelerine tarım ürünleri gönderilmesi için ek tren vagonları ve kamyonlar temin edilmesi sağlanacak.

AB ülkeleri, Ukrayna'dan gelen kamyonların hızla hareket edebileceği rotalar da belirleyecek.

Ukrayna'nın tarım ürünlerini demir yoluyla ihraç etmesi de kolaylaştırılacak.

Sınır terminallerine tahıl yükleme araçları sevk edilecek ve işlem süreçleri hızlandırılacak.

Öte yandan AB'deki mevcut tarım ürünü depolama kapasitesi değerlendirilecek ve buralarda Ukrayna ihracatının geçici olarak depolanması için çalışılacak.

Normal şartlarda Ukrayna tahıl üretiminin yüzde 75'i ihraç ediliyordu. Ülke, tahıl ve yağlı tohum ihracatının yüzde 90'ını Karadeniz'deki limanlarından gerçekleştiriyordu.

Savaş nedeniyle bu limanlar artık kullanılamıyor.

Hali hazırda, Ukrayna'nın AB ülkeleriyle sınırında binlerce kamyon ve vagon bekliyor. Özellikle tren vagonlarının sınırda bekleme süresi 30 günü buluyor.

Ukrayna'daki tren vagonlarının ölçüleri AB demir yollarının ölçülerine uyumlu olmadığı için söz konusu tarım ürünlerinin aktarılması gerekiyor ve bu süreç de uzun zaman alıyor.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatını kolaylaştıracak - Son Dakika


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