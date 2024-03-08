AB Ülkelerinde Turistik Konaklama Sayısı Salgın Öncesi Seviyeyi Aştı

Bahar Alan: Dünya Zeytinyağı Sıralamasında Birincilik Hedefimiz

Bahar Alan, EVOO Dünya Sıralaması'nda son iki yıldır üst üste 4'üncü sırada yer aldıklarını ve bu yıl birincilik hedeflediklerini söyledi. Zeytinyağı üretimine başlamadan önce kurumsal hayatta çalışan Alan, sağlıklı bir yaşam için zeytinyağı ile tanıştı. Nova Vera markasının kurucusu olan Alan, Türkiye'nin en çok ödül alan firması olduklarını ve çocuk zeytinyağı üretiminde de öncü olduklarını belirtti. Ayrıca, Türk zeytinyağlarının kalitesini dünyaya göstermek ve Türkiye'nin en büyük koleksiyon bahçesini oluşturmak gibi hedefleri olduğunu ifade etti. Alan, küresel ısınmanın zeytinyağı fiyatlarını artırdığını ve doğayı korumanın önemine vurgu yaptı.