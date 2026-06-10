AB ve Güney Kore İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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AB ve Güney Kore İşbirliğini Güçlendiriyor

10.06.2026 18:45
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AB ve Güney Kore, ekonomik güvenlik ve dijital ticaret alanında işbirliğini derinleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) ile Güney Kore, ekonomik güvenlik, dijital ticaret, savunma, enerji ve araştırma alanlarındaki işbirliğini derinleştirmek amacıyla yeni girişimler başlatma kararı aldı.

AB Komisyonu, Brüksel'de düzenlenen ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u bir araya getiren 11. AB-Güney Kore Zirvesi'nin ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Zirve, AB ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklıkta yeni bir aşamaya işaret ederken, ekonomik dayanıklılığı, güvenlik ve savunma iş birliğini, araştırma faaliyetlerini ve temiz enerjiye geçişi güçlendirmeye yönelik bir dizi somut sonuç ortaya koydu." ifadesi kullanıldı.

AB ve Güney Kore'nin kilit politika alanlarında işbirliğini artırmak amacıyla yeni bir "Rekabetçilik Ortaklığı" başlatma kararı aldığı belirtilen açıklamada, "Bu ortaklık, ticaret, yatırım, tedarik zincirleri, dijital teknolojiler, ileri teknolojiler, enerji ve inovasyon gibi stratejik öneme sahip alanlarda iş birliğini güçlendirecek." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, tarafların ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla bir Üst Düzey Ekonomik Diyalog Mekanizması kurma konusunda da anlaştıkları bildirildi.

Üst Düzey Ekonomik Diyalogun ekonomik güvenlik, ticaret ve sanayi politikaları alanlarındaki işbirliğini derinleştireceğine dikkatin çekildiği açıklamada, mekanizmanın AB-Güney Kore arasındaki mevcut çeşitli platformlar tarafından destekleneceği kaydedildi.

Dijital Ticaret Anlaşması

Açıklamada, zirve kapsamında AB ile Güney Kore'nin "Dijital Ticaret Anlaşması" imzaladığı belirtilerek, anlaşmanın dijital işlemleri daha kolay ve öngörülebilir hale getirirken açık, rekabetçi ve adil dijital ekonomilere yönelik ortak bağlılığı güçlendireceği ifade edildi.

Tarafların, AB'den ihraç edilen sığır eti ve kümes hayvanları eti dahil olmak üzere tarım ve gıda ürünlerinin karşılıklı pazarlara erişimini iyileştirmek için çalışmayı sürdürmeyi taahhüt ettiği belirtilen açıklamada, AB ve Güney Kore'nin çok taraflılığa ve kurallara dayalı uluslararası düzene bağlılıklarını yineledikleri vurgulandı.

Güvenlik ve Savunma Ortaklığı genişletilecek

Açıklamada, güvenlik işbirliğini derinleştirmek amacıyla tarafların mevcut AB-Güney Kore Güvenlik ve Savunma Ortaklığını genişletme kararı aldığı, bu kapsamda siber ve hibrit tehditlerle mücadele, yabancı kaynaklı bilgi manipülasyonu ve müdahale faaliyetleriyle mücadele, terörle mücadele, silahların yayılmasının önlenmesi, deniz güvenliği ve uzay güvenliği alanlarında işbirliğinin artırılacağı bildirildi.

Tarafların ayrıca gizli bilgilerin güvenli biçimde paylaşılmasını sağlayacak bir "Bilgi Güvenliği Anlaşması" üzerinde çalışılması konusunda mutabık kaldıkları belirtilen açıklamada, AB ile Güney Kore'nin enerji güvenliği, ekonomik dayanıklılık ve temiz enerjiye geçiş konularında koordinasyonu artırmak amacıyla Üst Düzey Enerji Diyaloğu başlattıkları kaydedildi.

Açıklamada, Güney Kore'nin AB'nin araştırma ve inovasyon programı Horizon Europe'a katılımı kapsamında yürütülen ilk ortak projelerin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, tarafların Avrupa İnovasyon Konseyi aracılığıyla derin teknoloji girişimlerinin uluslararası ölçekte büyümesini destekleme konusunda anlaştıkları ifade edildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güney Kore, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB ve Güney Kore İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

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